Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28410047/
12 января 2017, 22:54 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Пепе отказался от переезда в Китай из-за чемпионата мира-2018

Защитник «Реала» Пепе передумал и хочет продлить контракт с командой, информирует A Bola.

Ранее сообщалось о том, что португалец не соглашался на продление соглашения с мадридцами из-за баснословного предложения одного из клубов Китая. Теперь же, согласно источнику, 33-летний футболист передумал и готов поставить свою подпись под контрактом с «Реалом», который будет действовать до лета 2018 года. Зарплата футболиста составит пять миллионов евро за сезон.

Главной причиной такого решения Пепе называется предстоящий в 2018 году чемпионат мира в России. По мнению футболиста, который хочет в составе сборной Португалии принять участие в турнире, из действующего клуба попасть в команду будет проще, чем из Поднебесной.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Португалии
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
12 января

Огненное интервью Егора Титова о "Спартаке"

За это Мейуэзер не простит Макгрегора

Великий "Зубастик" просто в шоке