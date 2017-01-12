Пепе отказался от переезда в Китай из-за чемпионата мира-2018
Защитник «Реала» Пепе передумал и хочет продлить контракт с командой, информирует A Bola.
Ранее сообщалось о том, что португалец не соглашался на продление соглашения с мадридцами
Главной причиной такого решения Пепе называется предстоящий в 2018 году чемпионат мира в России. По мнению футболиста, который хочет в составе сборной Португалии принять участие в турнире, из действующего клуба попасть в команду будет проще, чем из Поднебесной.
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