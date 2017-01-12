Клубы КПЛ тратят на зарплаты более 100 миллионов евро в год

Общая сумма, которая уходит на зарплаты за год в Казахстане, составляет 104 миллиона евро. В среднем за сезон клуб казахстанской Премьер-Лиги тратит на зарплаты футболистам 8,7 миллиона евро. Этот показатель — 13-й в Европе.



Для сравнения, суммарно за год английская Премьер-Лига тратит на зарплаты 2,69 миллиарда евро. Средний показатель по клубам — 134,5 миллиона евро. Также в топ-5 этого рейтинга входят чемпионаты Германии, Италии, Испании и Франции.



Отметим, что клубы КПЛ расходуют на зарплаты игрокам 78% от общего дохода. У вышеупомянутых лидеров рейтинга этот показатель составляет от 52% до 68%.