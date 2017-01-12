Клубы КПЛ тратят на зарплаты более 100 миллионов евро в год
УЕФА опубликовал годовой финансовый отчет за сезон-2015/16, в котором обнародовал данные о зарплатах в европейских чемпионатах, сообщает Sports.kz.
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Общая сумма, которая уходит на зарплаты за год в Казахстане, составляет 104 миллиона евро. В среднем за сезон клуб казахстанской
Для сравнения, суммарно за год английская
Отметим, что клубы КПЛ расходуют на зарплаты игрокам 78% от общего дохода. У вышеупомянутых лидеров рейтинга этот показатель составляет от 52% до 68%.
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