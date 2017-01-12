Российский нападающий перешел в «Богемианс»

Контракт подписан на два года. Последним клубом Кабаева был «Калев», в составе которого нападающий забил 25 мячей в течение сезона-2016 и стал лучшим бомбардиром элитного дивизиона Эстонии. За новый клуб Кабаев будет выступать под номером 99.