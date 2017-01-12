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12 января 2017, 21:38 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Российский нападающий перешел в «Богемианс»

28-летний форвард Евгений Кабаев на правах свободного агента перебрался в клуб высшей чешской лиги «Богемианс», сообщает официальный сайт новой команды россиянина.

Контракт подписан на два года. Последним клубом Кабаева был «Калев», в составе которого нападающий забил 25 мячей в течение сезона-2016 и стал лучшим бомбардиром элитного дивизиона Эстонии. За новый клуб Кабаев будет выступать под номером 99.
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