Российский нападающий перешел в «Богемианс»
28-летний форвард Евгений Кабаев на правах свободного агента перебрался в клуб высшей чешской лиги «Богемианс», сообщает официальный сайт новой команды россиянина.
Контракт подписан на два года. Последним клубом Кабаева был «Калев», в составе которого нападающий забил 25 мячей в течение сезона-2016 и стал лучшим бомбардиром элитного дивизиона Эстонии. За новый клуб Кабаев будет выступать под номером 99.
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