«Ювентус» объявил о переходе Кальдары и отдал его в аренду «Аталанте»

Сумма трансфера составила € 15 млн, она будет выплачена в течение четырёх финансовых лет и может увеличиться ещё на € 6 млн при достижении определённых условий.



Тем не менее 22-летний защитник останется в «Аталанте» на правах бесплатной аренды до 30 июня 2018 года. По условию соглашения, «Аталанта» получит ещё до € 4 млн в качестве бонуса, если футболист достигнет определённых целей в течение этого периода. Таким образом, общая стоимость сделки может составить до € 25 млн.