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12 января 2017, 21:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ювентус» объявил о переходе Кальдары и отдал его в аренду «Аталанте»

Защитник «Аталанты» Маттиа Кальдара перешёл в «Ювентус», подписав контракт до 30 июня 2021 года.

Сумма трансфера составила € 15 млн, она будет выплачена в течение четырёх финансовых лет и может увеличиться ещё на € 6 млн при достижении определённых условий.

Тем не менее 22-летний защитник останется в «Аталанте» на правах бесплатной аренды до 30 июня 2018 года. По условию соглашения, «Аталанта» получит ещё до € 4 млн в качестве бонуса, если футболист достигнет определённых целей в течение этого периода. Таким образом, общая стоимость сделки может составить до € 25 млн.

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