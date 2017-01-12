Шнейдерлен перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон»

Как сообщает официальный сайт «ирисок», контракт с 27-летним футболистом рассчитан на четыре с половиной года (до конца июня 2021 года). Изначальная сумма трансфера составила £ 20 млн (около € 22,9 млн), но в дальнейшем она увеличится до £ 24 млн (около € 27,5).



В «Манчестер Юнайтед» Шнейдерлен перебрался из «Саутгемптона» в июле 2015 года. В общей сложности за «красных дьяволов» хавбек провёл 50 матчей.