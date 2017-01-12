Самир Насри: Переход в «Реал» стал бы воплощением мечты
Полузащитник «Севилью» Самир Насри в преддверии ответной игры 1/8 финала Кубка Испании против «Реала» выразил восхищение наставником мадридцев Зинедиом Зиданом. Также футболист, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», заявил, что хотел бы выступать за «Королевский клуб».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Перейти в «Реал»? Конечно, почему бы и нет?! — цитирует AS Насри. — Для любого футболиста трансфер в такой клуб стал бы воплощением мечты.
Что касается Зидана, то непривычно видеть некогда великого футболиста, который идет по пути великого тренера. Он добился невероятных успехов с «Реалом», побил несколько рекордов, выиграл Лигу чемпионов, лидирует в чемпионате и не проигрывает 39 матчей кряду. Понятно, что в ла лиге есть два гиганта мирового футбола, но остальные команды стараются оказывать им сопротивление и верят в себя.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter