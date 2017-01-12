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12 января 2017, 20:24 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Самир Насри: Переход в «Реал» стал бы воплощением мечты

Полузащитник «Севилью» Самир Насри в преддверии ответной игры 1/8 финала Кубка Испании против «Реала» выразил восхищение наставником мадридцев Зинедиом Зиданом. Также футболист, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», заявил, что хотел бы выступать за «Королевский клуб».

Полузащитник Севилью <span class=error>Самир</span> <span class=error>Насри</span> в преддверии ответной игры 1/8 финала Кубка Испании против Реала выразил восхищение наставником <span class=error>мадридцев</span> <span class=error>Зинедиом</span> <span class=error>Зиданом</span>. Также футболист права на которого принадлежат Манчестер Сити заявил что хотел бы выступать за Королевский клуб. Увеличить
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— Перейти в «Реал»? Конечно, почему бы и нет?! — цитирует AS Насри. — Для любого футболиста трансфер в такой клуб стал бы воплощением мечты.

Что касается Зидана, то непривычно видеть некогда великого футболиста, который идет по пути великого тренера. Он добился невероятных успехов с «Реалом», побил несколько рекордов, выиграл Лигу чемпионов, лидирует в чемпионате и не проигрывает 39 матчей кряду. Понятно, что в ла лиге есть два гиганта мирового футбола, но остальные команды стараются оказывать им сопротивление и верят в себя.

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