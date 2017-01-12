Самир Насри: Переход в «Реал» стал бы воплощением мечты

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— Перейти в «Реал»? Конечно, почему бы и нет?! — цитирует AS Насри. — Для любого футболиста трансфер в такой клуб стал бы воплощением мечты.

Что касается Зидана, то непривычно видеть некогда великого футболиста, который идет по пути великого тренера. Он добился невероятных успехов с «Реалом», побил несколько рекордов, выиграл Лигу чемпионов, лидирует в чемпионате и не проигрывает 39 матчей кряду. Понятно, что в ла лиге есть два гиганта мирового футбола, но остальные команды стараются оказывать им сопротивление и верят в себя.