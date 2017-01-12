Чеферин: Дальнейшее развитие футбола в Азии выгодно и УЕФА, и AFC

В среду в Ньоне прошла рабочая встреча Чеферина и главы AFC шейха Салмана бин Ибрагим Аль-Халифа. Чеферин охарактеризовал эту встречу как «очень продуктивную». Чиновники обсудили вектор дальнейшего развития отношений в свете популярности европейского футбола и стремительного развития вида спорта в Азии.

«УЕФА доволен сотрудничеством с AFC, и мы дали ясно понять, что в будущем мы берем на себя ответственность развивать футбол не только в Европе, но и за ее пределами в партнерстве с другими конфедерациями. Турниры под эгидой УЕФА пользуются популярностью по всему миру, и конечно простимулируют развитие футбола в Азии. Развитие вида спорта в регионе — это двойная победа: и для Европы, и для Азии», — заявил Чеферин, чьи слова приводятся на официальном сайте УЕФА.

Действующее соглашение между УЕФА и AFC рассчитано до 2019 года, оно предполагает обмен опытом во многих сферах футбола.