Чеферин: Дальнейшее развитие футбола в Азии выгодно и УЕФА, и AFC
МОСКВА, 12 янв —
Р-Спорт. Развитие футбола в Азии выгодно не только Азиатской конфедерации футбола (AFC), но и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), заявил глава УЕФА Александер Чеферин.
В среду в Ньоне прошла рабочая встреча Чеферина и главы AFC шейха Салмана бин Ибрагим
«УЕФА доволен сотрудничеством с AFC, и мы дали ясно понять, что в будущем мы берем на себя ответственность развивать футбол не только в Европе, но и за ее пределами в партнерстве с другими конфедерациями. Турниры под эгидой УЕФА пользуются популярностью по всему миру, и конечно простимулируют развитие футбола в Азии. Развитие вида спорта в регионе — это двойная победа: и для Европы, и для Азии», — заявил Чеферин, чьи слова приводятся на официальном сайте УЕФА.
Действующее соглашение между УЕФА и AFC рассчитано до 2019 года, оно предполагает обмен опытом во многих сферах футбола.
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