«Раньше писали о Месси, теперь нам “нужен” Хамес Родригес. Кто наша следующая цель? Криштиану Роналду?



Мы не знаем, кто распространяет эти слухи, но они зашли слишком далеко. Клуб создан не для того, чтобы отрицать слухи. Невозможно реагировать на абсолютно выдуманные новости.

Пожалуйста, не используйте нас, чтобы создавать заголовки», — сказано в заявлении, текст которого приводит интернет-издание Goal.