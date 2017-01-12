Экс-футболист «Краснодара» Куасси подписал 4-летний контракт с шотландским «Селтиком»

Ранее агент Куасси Ив Амагбеньон сообщил агентству «Р-Спорт», что «Краснодар» не стал препятствовать переходу 19-летнего футболиста и согласовал условия трансфера с «Селтиком».

«Я очень рад подписать контракт с “Селтиком”, потому что это большой клуб с богатой историей, — заявил Куасси. — У меня было множество вариантов, но я выбрал “Селтик”, потому что это амбициозный проект. Я хочу расти и прогрессировать и думаю, что “Селтик” отлично подходит для этого. В “Селтике” работает отличный тренер Брендан Роджерс, который поможет мне развиваться».

Куасси перешел в «Краснодар» в декабре 2015 года из армянского «Ширака». В общей сложности провел в составе «быков» хавбек провел 19 игр и забил один мяч.