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12 января 2017, 18:55 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Сербский защитник Никола Лекович перешел в минское «Динамо»

Состав минского «Динамо» пополнил 27-летний сербский защитник Никола Лекович, передает официальный сайт клуба.

Состав минского Динамо пополнил 27-летний сербский защитник <span class=error>Никола</span> <span class=error>Лекович</span> передает официальный сайт клуба. Увеличить
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Воспитанник сербского «Партизана» выступал за сербские клубы «Бежания» (Д2), «Рад», «Партизан», «Войводина» и «Напредак», а также за польскую «Лехию». Летом прошлого сезона Лекович перешел в сербский «Напредак», за который провел 11 матчей.

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