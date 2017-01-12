Сербский защитник Никола Лекович перешел в минское «Динамо»
Состав минского «Динамо» пополнил 27-летний сербский защитник Никола Лекович, передает официальный сайт клуба.
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Воспитанник сербского «Партизана» выступал за сербские клубы «Бежания» (Д2), «Рад», «Партизан», «Войводина» и «Напредак», а также за польскую «Лехию». Летом прошлого сезона Лекович перешел в сербский «Напредак», за который провел 11 матчей.
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