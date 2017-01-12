Александр Нойок: Впереди очень много работы. Боровский предупредил нас о том, что сборы будут непростые
Защитник минского «Динамо» Александр Нойок рассказал об атмосфере в команде и о том, как провел отпуск.
Соскучился по Минску?
Конечно! Я не совру, обратно меня очень тянуло, потому что привык к вашей столице. Минск очень нравится своей красотой и отличными людьми. Очень рад сюда вернуться.
Морозу сильно удивился?
Как сказать. Нам не привыкать к подобной погоде, хотя, конечно, холодно.
Как отпуск?
Провел его массивно: успел побывать в Италии, в Египте и
Как воспринял новость о признании лучшим игроком «Динамо» в минувшем году?
Было очень приятно. Особенно радовались мои родители, родственники — все меня поздравляли. Поэтому хочу сказать спасибо всем: болельщикам, руководству, моим партнерам. Очень приятно получать такие награды и постараюсь в следующем году выступить еще лучше.
Медобследование прошло без проблем?
Все прошло отлично,
Как атмосфера в команде?
Много новых ребят, будем знакомиться и налаживать связи, хотя со многими уже знакомы заочно. А так — все здорово, — приводит слова Нойока официальный сайт «Динамо».
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