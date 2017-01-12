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12 января 2017, 18:52 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Александр Нойок: Впереди очень много работы. Боровский предупредил нас о том, что сборы будут непростые

Защитник минского «Динамо» Александр Нойок рассказал об атмосфере в команде и о том, как провел отпуск.

Соскучился по Минску?

Конечно! Я не совру, обратно меня очень тянуло, потому что привык к вашей столице. Минск очень нравится своей красотой и отличными людьми. Очень рад сюда вернуться.

Морозу сильно удивился?

Как сказать. Нам не привыкать к подобной погоде, хотя, конечно, холодно.

Как отпуск?

Провел его массивно: успел побывать в Италии, в Египте и Санкт-Петербурге. Отпуск был активным, на месте не сидел, путешествовал и смотрел красоту.

Как воспринял новость о признании лучшим игроком «Динамо» в минувшем году?

Было очень приятно. Особенно радовались мои родители, родственники — все меня поздравляли. Поэтому хочу сказать спасибо всем: болельщикам, руководству, моим партнерам. Очень приятно получать такие награды и постараюсь в следующем году выступить еще лучше.

Медобследование прошло без проблем?

Все прошло отлично, тьфу-тьфу-тьфу. Чувствую себя здорово. Впереди очень много работы и Сергей Владимирович предупредил нас о том, что сборы будут непростые. Поэтому мы уже морально настраиваемся и будем готовиться.

Как атмосфера в команде?

Много новых ребят, будем знакомиться и налаживать связи, хотя со многими уже знакомы заочно. А так — все здорово, — приводит слова Нойока официальный сайт «Динамо».

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