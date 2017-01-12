«Шахтер» вернул нападающего

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Игрок, который на правах аренды должен был играть за российский клуб до лета, попал под сокращение, и теперь попробует составить конкуренцию в атаке Феррейре и Борячуку, сообщают «Вести».

«С «Анжи» на сборы не поехал. Мне позвонили и сказали возвращаться в Киев, чтобы ехать на сборы с «Шахтером», — сообщил футболист.

14 января «горняки» вылетают на сбор в Испанию, где к команде присоединятся легионеры.

Фото: «Вести».