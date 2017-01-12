Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28407898/
12 января 2017, 18:21 | Футбол: Зарубежный | Comments.ua

«Шахтер» вернул нападающего

Форвард «Анжи» Филипп Будковский возвращается в «Шахтер».

Форвард <span class=error>Анжи</span> Филипп <span class=error>Будковский</span> возвращается в Шахтер Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Игрок, который на правах аренды должен был играть за российский клуб до лета, попал под сокращение, и теперь попробует составить конкуренцию в атаке Феррейре и Борячуку, сообщают «Вести».

«С «Анжи» на сборы не поехал. Мне позвонили и сказали возвращаться в Киев, чтобы ехать на сборы с «Шахтером», — сообщил футболист.

14 января «горняки» вылетают на сбор в Испанию, где к команде присоединятся легионеры.

Фото: «Вести».

Шахтер Д
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
12 января

Уникальные свойства шоколада, открыли ученые

За неделю в Украине от морозов погибли 40 человек

Почему люди чаще болеют в холода, выяснили специалисты