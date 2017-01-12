Обвиненный в употреблении допинга экс-игрок сборной Болгарии войдет в тренерский штаб «Кайсара»

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Он станет одним из ассистентов соотечественника Стойчо Младенова. Ранее Янчев уже работал с ним четыре года как тренер в софийском ЦСКА и играл под его руководством в сборной. Еще одним ассистентом главного тренера «Кайсара» стал Анатоли Нанков, много лет помогающий Младенову.

40-летний Янчев как футболист известен по выступлениям за такие клубы, как ЦСКА, «Нефтохимик», софийская «Славия», турецкий «Трабзонспор», греческая «Калитея» и датский «Рандерс». В сборной Болгарии он провел 17 матчей в период с 1999 по 2008 года. По ходу тренерской карьеры Янчев работал в штабе ЦСКА и самостоятельно возглавлял «София 2010» и «Царско Село» из первой болгарской лиги.

В 2011 году Янчев оказался участником допингового скандала. Его и еще двух одноклубников по ЦСКА обвинили в применении запрещенных веществ, которые не прописывал доктор клуба. Олимпийский комитет Болгарии отстранил их на два года, но Футбольный союз страны смягчил наказание. В итоге Янчев и его партнеры вернулись на поле через несколько месяцев, а большая часть дисквалификации пришлась на зимний перерыв в чемпионате.