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12 января 2017, 18:08 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Обвиненный в употреблении допинга экс-игрок сборной Болгарии войдет в тренерский штаб «Кайсара»

Болгарский специалист Тодор Янчев войдет в тренерский штаб кызылординского «Кайсара», сообщает Livesport.bg.

Он несколько лет играл под руководством Младенова и работал его ассистентом. Увеличить
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Он станет одним из ассистентов соотечественника Стойчо Младенова. Ранее Янчев уже работал с ним четыре года как тренер в софийском ЦСКА и играл под его руководством в сборной. Еще одним ассистентом главного тренера «Кайсара» стал Анатоли Нанков, много лет помогающий Младенову.

40-летний Янчев как футболист известен по выступлениям за такие клубы, как ЦСКА, «Нефтохимик», софийская «Славия», турецкий «Трабзонспор», греческая «Калитея» и датский «Рандерс». В сборной Болгарии он провел 17 матчей в период с 1999 по 2008 года. По ходу тренерской карьеры Янчев работал в штабе ЦСКА и самостоятельно возглавлял «София 2010» и «Царско Село» из первой болгарской лиги.

В 2011 году Янчев оказался участником допингового скандала. Его и еще двух одноклубников по ЦСКА обвинили в применении запрещенных веществ, которые не прописывал доктор клуба. Олимпийский комитет Болгарии отстранил их на два года, но Футбольный союз страны смягчил наказание. В итоге Янчев и его партнеры вернулись на поле через несколько месяцев, а большая часть дисквалификации пришлась на зимний перерыв в чемпионате.

Добавим, что сейчас «Кайсар» находится на сборах в турецкой Анталии. Кызылординский клуб вернулся в премьер-лигу после годичного перерыва, уверенно выиграв чемпионат первой лиги.

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