Вернидуб: Соболь и Петряк никуда не собираются уходить

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Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб называет лишь слухами информацию о возможном уходе из команды Эдуарда Соболя и Ивана Петряка.

«У этих ребят контракт с “Зарей” до конца чемпионата, и пока никто никуда не собирается уходить. Там пишут о каких-то опциях “Шахтера”, что могут их раньше забрать — я о таких опциях не знаю. У нас есть контракт. По им мы не можем их выпускать на матчи против “Шахтера”, а если хотим поставить, то прописаны огромные суммы за это. И точно так же, если даже захотят их отозвать, то без нашего разрешения никто никого не отзовет», — отметил тренер.

По словам Вернидуба, есть определенная вероятность ухода Михаила Сивакова, но пока это тоже больше на уровне слухов.

Напомним, ранее сообщалось об интересе «Фенербахче» к Ивану Петряк и заинтересованность «Бешикташа» в приобретении Эдуарда Соболя.