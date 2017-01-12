Вернидуб: Соболь и Петряк никуда не собираются уходить
Наставник опровергает уход основных игроков.
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Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб называет лишь слухами информацию о возможном уходе из команды Эдуарда Соболя и Ивана Петряка.
«У этих ребят контракт с “Зарей” до конца чемпионата, и пока никто никуда не собирается уходить. Там пишут о
По словам Вернидуба, есть определенная вероятность ухода Михаила Сивакова, но пока это тоже больше на уровне слухов.
Напомним, ранее сообщалось об интересе «Фенербахче» к Ивану Петряк и заинтересованность «Бешикташа» в приобретении Эдуарда Соболя.
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