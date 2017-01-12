Арабидзе и Зубков могут отправиться на сбор с первой командой «Шахтера»

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12 января футболисты «Шахтера» начали подготовку к весенней части сезона. Первые дни «оранжево-черные» всегда посвящают плановому медицинскому обследованию.

Традиционно эта процедура проходит в несколько этапов. Сегодня проведен медосмотр первой группы игроков: Олег Кудрик, Никита Шевченко, Николай Матвиенко, Вячеслав Танковский, Гиорги Арабидзе, Андрей Борячук, Иван Ордец, Ярослав Ракицкий, Александр Зубков и Виктор Коваленко. Завтра в столичном диагностическом центре будет обследована вторая группа футболистов.

Напомним, что 14 января «Шахтер» отправится на первый сбор в 2017 году.