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12 января 2017, 18:02 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Арабидзе и Зубков могут отправиться на сбор с первой командой «Шахтера»

Футболисты Шахтера проходят медосмотр.

Футболисты Шахтера проходят медосмотр. Увеличить
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12 января футболисты «Шахтера» начали подготовку к весенней части сезона. Первые дни «оранжево-черные» всегда посвящают плановому медицинскому обследованию.

Традиционно эта процедура проходит в несколько этапов. Сегодня проведен медосмотр первой группы игроков: Олег Кудрик, Никита Шевченко, Николай Матвиенко, Вячеслав Танковский, Гиорги Арабидзе, Андрей Борячук, Иван Ордец, Ярослав Ракицкий, Александр Зубков и Виктор Коваленко. Завтра в столичном диагностическом центре будет обследована вторая группа футболистов.

Напомним, что 14 января «Шахтер» отправится на первый сбор в 2017 году.

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