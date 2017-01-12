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12 января 2017, 17:58 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

«Днепр» покинули семь футболистов

У целого ряда игроков «Днепра» истек срок действия контракта с клубом.

У целого ряда игроков Днепра истек срок действия контракта с клубом. Увеличить
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Как сообщает официальный сайт «Днепра», нынешней зимой закончились контракты у Дениса Шелихова, Игоря Варцабы, Сергея Назаренко, Сергея Политыло, Евгения Бохашвили, Андерсона Пико, Александра Васильева.

Ранее сообщалось, что Андерсон Пико может продолжить карьеру в варшавской «Легии».

Напомним, что если «Днепр» не погасит задолженности по зарплате до 18 января, то 31 января ФИФА будет обсуждать вопрос о переводе клуба в низший дивизион.

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