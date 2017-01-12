«Днепр» покинули семь футболистов
У целого ряда игроков «Днепра» истек срок действия контракта с клубом.
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Как сообщает официальный сайт «Днепра», нынешней зимой закончились контракты у Дениса Шелихова, Игоря Варцабы, Сергея Назаренко, Сергея Политыло, Евгения Бохашвили, Андерсона Пико, Александра Васильева.
Ранее сообщалось, что Андерсон Пико может продолжить карьеру в варшавской «Легии».
Напомним, что если «Днепр» не погасит задолженности по зарплате до 18 января, то 31 января ФИФА будет обсуждать вопрос о переводе клуба в низший дивизион.
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