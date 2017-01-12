Футболист «Баварии» Мюллер избежал общения с журналистами с помощью паспорта

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Это случилось по прилете команды с тренировочного сбора в Дохе. «Баварию» в аэропорте Мюнхена встречали журналисты. Мюллер, чтобы не общаться с ними, приложил к уху документ, сделав вид, что разговаривает по телефону, и быстрым шагом миновал представителей прессы.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Thomas Muller dodging the press by having a phone call on his passport. Love that man ? <a href="https://t.co/3XTKs92Gtn">pic.twitter.com/3XTKs92Gtn</a></p>— BigSport (@BigSportGB) <a href="https://twitter.com/BigSportGB/status/819470171542876160">12 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>