Футболист «Баварии» Мюллер избежал общения с журналистами с помощью паспорта
Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии по футболу Томас Мюллер использовал паспорт, чтобы избежать общения с журналистами. Видео эпизода размещено на канале Life Video в YouTube.
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Видимо, что-то случилось...
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Это случилось по прилете команды с тренировочного сбора в Дохе. «Баварию» в аэропорте Мюнхена встречали журналисты. Мюллер, чтобы не общаться с ними, приложил к уху документ, сделав вид, что разговаривает по телефону, и быстрым шагом миновал представителей прессы.
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