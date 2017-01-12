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12 января 2017, 17:59 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Футболист «Баварии» Мюллер избежал общения с журналистами с помощью паспорта

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии по футболу Томас Мюллер использовал паспорт, чтобы избежать общения с журналистами. Видео эпизода размещено на канале Life Video в YouTube.

Полузащитник мюнхенской Баварии и сборной Германии по футболу Томас <span class=error>Мюллер</span> использовал паспорт чтобы избежать общения с журналистами. Видео эпизода размещено на канале <span class=error>Life</span> Video в YouTube. Увеличить
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Это случилось по прилете команды с тренировочного сбора в Дохе. «Баварию» в аэропорте Мюнхена встречали журналисты. Мюллер, чтобы не общаться с ними, приложил к уху документ, сделав вид, что разговаривает по телефону, и быстрым шагом миновал представителей прессы.

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