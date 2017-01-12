Двадцать клубов Англии получили больше выручки, чем 597 команд из 48 стран совместно
МОСКВА, 12 янв —
Р-Спорт. Двадцать клубов элитного дивизиона чемпионата Англии показали больше выручки, чем 597 клубов из не входящих в топ-7 чемпионатов других 48 национальных ассоциаций УЕФА вместе взятые, сообщается в финансовом отчете организации за 2015 финансовый год, опубликованном на официальном сайте УЕФА.
В отчете говорится, что 20 команд английской
Отмечается, что за последние шесть лет 15 лучших европейских клубов добились выручки от спонсорства и рекламы в размере полутора миллиарда евро (прирост 148%), тогда как около 700 остальных клубов европейских высших дивизионов — в сумме 453 млн евро (прирост 17%).
Петербургский «Зенит» стал 15-м в списке клубов по прибыли за 2015 финансовый год — 196 млн евро, увеличив прибыль по сравнению с 2014-м на 29 млн. На первом месте мадридский «Реал» — 578 млн. По операционному доходу «Зенит» 9-й — 57 млн.
Кроме того, в документе говорится, что каждой из 60 европейских лиг, подвергнутых анализу в отчете, сменился по меньшей мере один главный тренер. «Частота смены главных тренеров в 90 лигах всего мира, подвергнутых анализу УЕФА, остается довольно устойчивой на протяжении последних четырех сезонов: в 2015 году главный тренер сменился у 63% клубов», — сообщается в докладе.
В 2016 году рубеж ежемесячной посещаемости в один миллион пользователей преодолели официальные сайты 29 клубов — среди них семь английских, пять немецких, 15 из других стран Европы, а также две неевропейские команды.
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