Японский футболист в возрасте 49 лет подписал новый контракт с клубом

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26 февраля форварду, выступающему за команду второго дивизиона чемпионата Японии, исполнится 50 лет, и он проведет свой 32-й сезон в профессиональном футболе, сообщает «Сегодня».

Миура начинал свою карьеру в бразильском «Сантосе», дебютировав на профессиональном уровне в 1986 году. В Европе футболист выступал за «Дженоа» и загребское «Динамо».

В «Йокогаму» он перешел в 2005 году в возрасте 38 лет. Карьеру в сборной Японии Миура завершил 17 лет назад. За национальную команду забил 55 голов в 89 матчах.

Фото: Alfosport.