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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28406848/
12 января 2017, 16:59 | Футбол: Зарубежный | Comments.ua

Японский футболист в возрасте 49 лет подписал новый контракт с клубом

Нападающий «Йокогамы» Кацуйоси Миура в возрасте 49 лет подписал новый контракт с японским клубом сроком на один год.

Нападающий Йокогамы Кацуйоси <span class=error>Миура</span> в возрасте 49 лет подписал новый контракт с японским клубом сроком на один год. Увеличить
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26 февраля форварду, выступающему за команду второго дивизиона чемпионата Японии, исполнится 50 лет, и он проведет свой 32-й сезон в профессиональном футболе, сообщает «Сегодня».

Миура начинал свою карьеру в бразильском «Сантосе», дебютировав на профессиональном уровне в 1986 году. В Европе футболист выступал за «Дженоа» и загребское «Динамо».

В «Йокогаму» он перешел в 2005 году в возрасте 38 лет. Карьеру в сборной Японии Миура завершил 17 лет назад. За национальную команду забил 55 голов в 89 матчах.

Фото: Alfosport.
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