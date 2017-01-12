«Вест Хэм» не отпустил Пайета в «Марсель» за £20 млн, француз отказывается играть

Как сообщает издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, бывший клуб Пайета «Марсель» предложил «скромную» сумму в почти 20 миллионов фунтов с бонусом в 2,5 миллиона, если команда попадет в Лигу чемпионов. Но «Вест Хэм» отказался. В феврале 2016 года Пайет подписал соглашение с «молотобойцами» до 2021-го. Сообщается, что его доходы удвоились.

«Мы и раньше говорили, что не собираемся продавать ведущих игроков, но Пайет не хочет играть за нас. Но мы все равно его не продадим, — сказал главный тренер “Вест Хэма” Славен Билич. — Я жду его возвращения, жду проявления приверженности к клубу, которую команда показала по отношению к нему. Мы не собираемся его продавать, и это не вопрос денег. Я говорил с руководством, оно разделяет мою позицию. У него долгосрочный контракт, потому что мы хотим, чтобы он был в команде».

По данным издания, после возвращения с Евро-2016, на котором Пайет привлек к себе внимание и получил прекрасную прессу, ожидались предложения о покупке игрока со стороны мадридского «Реала» и «Пари Сен-Жермен». Руководство «Вест Хэма» заявляло, что Пайет уйдет не менее чем за 50 миллионов фунтов, однако до конкретики дело так и не дошло.