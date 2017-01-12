Илья Алексиевич стал игроком солигорского «Шахтера»
Полузащитник Илья Алексиевич сегодня, 12 января, подписал контракт с солигорским «Шахтером».
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Об этом сообщает официальный сайт «желто-черных». Футболист известен по выступлениям за «Торпедо"-БелАЗ, «Гомель», БАТЭ, молодежную и национальную сборные Беларуси. Последним клубом Алексиевича был греческий «Панаитоликос».
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