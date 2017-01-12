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12 января 2017, 16:52 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Илья Алексиевич стал игроком солигорского «Шахтера»

Полузащитник Илья Алексиевич сегодня, 12 января, подписал контракт с солигорским «Шахтером».

Полузащитник Илья <span class=error>Алексиевич</span> сегодня 12 января подписал контракт с <span class=error>солигорским</span> Шахтером. Увеличить
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Об этом сообщает официальный сайт «желто-черных». Футболист известен по выступлениям за «Торпедо"-БелАЗ, «Гомель», БАТЭ, молодежную и национальную сборные Беларуси. Последним клубом Алексиевича был греческий «Панаитоликос».

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