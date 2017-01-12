Один из лидеров чемпионата Польши близок к подписанию экс-игрока «Атырау»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Клуб из Белостока начал подготовку ко второй части сезона. На перерыв же «Ягеллония» ушла в ранге одного из лидеров, уступая «Легии» первое место только по дополнительным показателям. Решение по Дамчевски будет принято в ближайшее время.

В 2016 году Дамчевски провел за «Атырау» 21 матч в КПЛ, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. До этого в карьере 24-летнего игрока были голландский «НАК Бреда», болгарский «Черноморец Бургас», шведский «Криенц» и дубль швейцарского «Люцерна». В сборной Македонии Дамчевски провел четыре матча.

Отметим, что в Казахстане «Ягеллония» запомнилась по Лиге Европы сезона 2011/2012. Во втором раунде польский клуб, считавшийся фаворитом, тогда проиграл «Иртышу» (1:1, 0:2).

Со всеми состоявшимися и возможными трансферами в КПЛ вы можете ознакомиться в постоянно обновляемой «Таблице переходов».