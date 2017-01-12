Евгений Костюкевич:

Новый год прошел здорово. Собрали огромную вечеринку человек на 80−100, круто провели время. Но уже хочется поскорее приступить к тренировкам. Мы ведь давно столько не отдыхали от футбола, надоело уже. Да и имя тренера неплохо бы узнать. В этом году хотим показать результат получше, чем в прошлом сезоне.

Александр Скшинецкий:

Антон Шунто предложил собраться и сыграть. Кто смог, тот и пришел. Даже некоторые ребята из дубля подтянулись. Нам 21 января играть с «Динамо»: будет тяжело физически, мне кажется. Еще пока морально не готов к тренировкам, не отдохнул. :) Но очень рад был видеть всех. Уже чувствуется, что команда понемногу выходит из отпуска.



Новый год с женой встречали под Минском. Пригласил наш бывший игрок, а теперь клубный комментатор Миша Горнак. Собрались за день-два и приехали.

Егор Семенов:

Отпуск прошел великолепно: съездили на пару дней в Польшу, покатались на лыжах. Новый год встретили с семьей. Уже соскучился по футболу. Да и все, думаю, соскучились. Давно не виделись — хотелось встретиться, посмеяться. Рад всех видеть, будем готовиться к новому сезону. Скоро пойдет серьезная работа, просто в футбольчик не наиграешься, — приводит слова игроков официальный сайт «Крумкачоў».