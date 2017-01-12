Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28405903/
12 января 2017, 15:54 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Жером Боатенг предстал перед судом из-за долга в 250 тысяч евро

Защитник «Баварии» Жером Боатенг вчера предстал перед судом в связи с неоплаченным депозитом за виллу в Мюнхене в размере 250 тысяч евро.

Как сообщает AS, 28-летний немец не оплатил вовремя выставленный счет, а также налог. Агент по недвижимости, который подал на Боатенга в суд, предложил уменьшить сумму до 220 тысяч евро, но адвокат игрока отклонил его, и в итоге судья постановил, что футболист должен заплатить 185 тысяч евро.

В настоящее время обе стороны имеют три недели, чтобы прийти к компромиссу.

Бавария
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
12 января

Огненное интервью Егора Титова о "Спартаке"

За это Мейуэзер не простит Макгрегора

Великий "Зубастик" просто в шоке