Жером Боатенг предстал перед судом из-за долга в 250 тысяч евро

Как сообщает AS, 28-летний немец не оплатил вовремя выставленный счет, а также налог. Агент по недвижимости, который подал на Боатенга в суд, предложил уменьшить сумму до 220 тысяч евро, но адвокат игрока отклонил его, и в итоге судья постановил, что футболист должен заплатить 185 тысяч евро.

В настоящее время обе стороны имеют три недели, чтобы прийти к компромиссу.