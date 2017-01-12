Контракт с ним будет подписан в Киеве 15 января, а на следующий день Вардан Исраелян представит его команде в Пуще-Водице, где команда соберётся после отпуска. Об этом сообщает MatchDay.



С большой долей вероятности исправлять турнирное положение «Стали», лишившейся возможности бороться за зону еврокубков (девятое место), будет иностранный специалист. Правда, бельгийско-голландского вектора уже не будет — взор руководства клуба был обращён на тренеров из ближнего зарубежья. Основным кандидатом является Леонид Кучук, известный в России по работе с «Кубанью» и московским «Локомотив».



Накануне «Сталь» объявила об отставке голландского специалиста Юпа Галла.