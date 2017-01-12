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12 января 2017, 15:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Кучук — основной кандидат на должность главного тренера «Стали»

Руководство «Стали» фактически определилось с новым главным тренером.

Руководство Стали фактически определилось с новым главным тренером. Увеличить
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Контракт с ним будет подписан в Киеве 15 января, а на следующий день Вардан Исраелян представит его команде в Пуще-Водице, где команда соберётся после отпуска. Об этом сообщает MatchDay.

С большой долей вероятности исправлять турнирное положение «Стали», лишившейся возможности бороться за зону еврокубков (девятое место), будет иностранный специалист. Правда, бельгийско-голландского вектора уже не будет — взор руководства клуба был обращён на тренеров из ближнего зарубежья. Основным кандидатом является Леонид Кучук, известный в России по работе с «Кубанью» и московским «Локомотив».

Накануне «Сталь» объявила об отставке голландского специалиста Юпа Галла.

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