Кучук — основной кандидат на должность главного тренера «Стали»
Руководство «Стали» фактически определилось с новым главным тренером.
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Видимо, что-то случилось...
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Контракт с ним будет подписан в Киеве 15 января, а на следующий день Вардан Исраелян представит его команде в
С большой долей вероятности исправлять турнирное положение «Стали», лишившейся возможности бороться за зону еврокубков (девятое место), будет иностранный специалист. Правда,
Накануне «Сталь» объявила об отставке голландского специалиста Юпа Галла.
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