Пишите письма. Как на футбольных полях бьются за шпаргалки
«Советский спорт», увидев записку в руках у Даниэля Старриджа, вспомнил другие случаи с письмами на футбольных полях.
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Видимо, что-то случилось...
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Даниэль Старридж в матче «Саутгемптона» и «Ливерпуля» в Кубке английской лиги не столько читал игру (вот и его команда уступила 0:1), сколько читал во время игры. Это Юрген Клопп передал своему футболисту записку прямо во время матча.
Пришлось Старриджу, который просто в тот момент оказался ближе всех к тренерской скамейке, бегать по полю не за мячом или с мячом, а с запиской — и проводить инструктаж. Не помогло — команда Старриджа проиграла.
— Может быть, это было слишком поздно, — признал после матча Юрген Клопп, слова которого приводит The Guardian. И содержимое записки немецкий специалист скрывать не стал.
— Там была нарисована новая схема — 3−5−2, — рассказал Клопп. — Расписал, как действовать Лукасу, Эмре, как делить пространство между Лалланой и Коутиньо… Вот и все. Больше никакой информации, этого было достаточно.
Старридж записку сохранять не стал — после того, как информация была доведена до партнеров, нападающий просто выбросил бумажку, которая так и осталась лежать на газоне никому не нужной.
Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель у себя в соцсети вспомнил историю, когда за тренерскую записку, которую вот так же передали игроку, выходившему на поле, чуть ли не драка развернулась. Дело было несколько лет назад во Франции, в матче «Сент-Этьена» и «Нанта». Тогда главный тренер «Сент-Этьена» Аллен Перрен, дисквалифицированный на этот матч, смотрел игру с трибуны. Указания давал ассистенту по телефону, а тот передавал их игрокам в письменном виде.
Судя по всему, только в английской
Ну, а самая легендарная записка — конечно, та, которую Андреас Кепке написал Йенсу Леманну перед серией пенальти в четвертьфинале ЧМ-2006 против аргентинцев. Там было расписано, кто и куда из аргентинцев бьет.
— Во время серии пенальти
Леманн ту записку выкинул после матча, но потом в мусорной корзине отыскал и сохранил, а одна крупная компания приобрела письмо Кепке Леманну на аукционе за миллион евро.
Возможно, записка Клоппа на столько не потянет, но… Никто не видел, подобрал ли
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