Пишите письма. Как на футбольных полях бьются за шпаргалки

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Даниэль Старридж в матче «Саутгемптона» и «Ливерпуля» в Кубке английской лиги не столько читал игру (вот и его команда уступила 0:1), сколько читал во время игры. Это Юрген Клопп передал своему футболисту записку прямо во время матча.

Пришлось Старриджу, который просто в тот момент оказался ближе всех к тренерской скамейке, бегать по полю не за мячом или с мячом, а с запиской — и проводить инструктаж. Не помогло — команда Старриджа проиграла.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Sturridge running about with a piece of paper telling the others what the tactics are, i love this club. <a href="https://t.co/QCTh6GruPv">pic.twitter.com/QCTh6GruPv</a></p>— Mootaz (@Mootaz_LFC) <a href="https://twitter.com/Mootaz_LFC/status/819292055901978625">11 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Может быть, это было слишком поздно, — признал после матча Юрген Клопп, слова которого приводит The Guardian. И содержимое записки немецкий специалист скрывать не стал.

— Там была нарисована новая схема — 3−5−2, — рассказал Клопп. — Расписал, как действовать Лукасу, Эмре, как делить пространство между Лалланой и Коутиньо… Вот и все. Больше никакой информации, этого было достаточно.

Старридж записку сохранять не стал — после того, как информация была доведена до партнеров, нападающий просто выбросил бумажку, которая так и осталась лежать на газоне никому не нужной.

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель у себя в соцсети вспомнил историю, когда за тренерскую записку, которую вот так же передали игроку, выходившему на поле, чуть ли не драка развернулась. Дело было несколько лет назад во Франции, в матче «Сент-Этьена» и «Нанта». Тогда главный тренер «Сент-Этьена» Аллен Перрен, дисквалифицированный на этот матч, смотрел игру с трибуны. Указания давал ассистенту по телефону, а тот передавал их игрокам в письменном виде.

Судя по всему, только в английской премьер-лиге не уделяют внимания письмам. В английских дивизионах рангом ниже ребята не промах. Во всяком случае, если говорить о секретной переписке. Например, в октябре прошлого года Росс Уоллас из «Шеффилд Уэнсдей» просто стащил письмецо у одного из игроков «Хаддерсфилда», который тоже получил письменные указания от тренера через вышедшего на замену игрока. Тот, правда, быстро сориентировался и отобрал записку. Но шутка Уолласу все равно удалась. Да и его команда замыслы соперника разгадала и выиграла.

Ну, а самая легендарная записка — конечно, та, которую Андреас Кепке написал Йенсу Леманну перед серией пенальти в четвертьфинале ЧМ-2006 против аргентинцев. Там было расписано, кто и куда из аргентинцев бьет.

— Во время серии пенальти кое-как разобрал корявый почерк Андреаса, — вспоминал потом в своей автобиографии Йенс. — Бить собирается Айяла. Читаю записку — там написано «правый угол». А я прыгнул влево — и забрал мяч! После этого уже не воспринимал записку всерьез. Но когда бить собирался Камбьяссо, все же опять посмотрел ее. И не нашел такой фамилии….

Леманн ту записку выкинул после матча, но потом в мусорной корзине отыскал и сохранил, а одна крупная компания приобрела письмо Кепке Леманну на аукционе за миллион евро.

Возможно, записка Клоппа на столько не потянет, но… Никто не видел, подобрал ли кто-то комок бумаги, который швырнул Старридж?