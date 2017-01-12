Совокупная операционная прибыль УЕФА за последние 2 года возросла до €1,5 млрд

«Отчет без тени сомнений доказывает, что финансовый fair play существенно оздоровил финансовую сторону футбола. За последние два года совокупная операционная прибыль возросла до 1,5 миллиарда евро по сравнению с убытками в размере 700 миллионов евро в течение двух лет, предшествовавших вводу требования о безубыточности», — говорится в отчете.

Кроме того, отчет показал, что доходы футбольных клубов растут уже 20 лет подряд и теперь суммарно составляют для европейских клубов высших дивизионов почти 17 миллиардов евро. Этот показатель вдвое превышает аналогичный за 2004 год.

«В целом, деятельность европейских клубов становится все более устойчивой в финансовом отношении. После полного внедрения финансового fair play суммарные убытки сократились с 1,7 миллиарда евро в 2011 году до 300 миллионов евро в 2015 году — то есть, на 81%», — добавили в УЕФА.

«Успешная история футбола как культурной и коммерческой силы была показана в очередной раз. Это показывает, что роль регулятора, которую выполняет УЕФА, в финансовом fair play не только стабилизировала корабль европейских финансов, но и послужила основой для беспрецедентного роста, инвестиций и рентабельности», — сказал глава УЕФА Александер Чеферин.