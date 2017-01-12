Совокупная операционная прибыль УЕФА за последние 2 года возросла до €1,5 млрд
Совокупная операционная прибыль Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за последние два года возросла до 1,5 миллиарда евро, сообщается в финансовом отчете, который был опубликован на официальном сайте организации.
«Отчет без тени сомнений доказывает, что финансовый fair play существенно оздоровил финансовую сторону футбола. За последние два года совокупная операционная прибыль возросла до 1,5 миллиарда евро по сравнению с убытками в размере 700 миллионов евро в течение двух лет, предшествовавших вводу требования о безубыточности», — говорится в отчете.
Кроме того, отчет показал, что доходы футбольных клубов растут уже 20 лет подряд и теперь суммарно составляют для европейских клубов высших дивизионов почти 17 миллиардов евро. Этот показатель вдвое превышает аналогичный за 2004 год.
«В целом, деятельность европейских клубов становится все более устойчивой в финансовом отношении. После полного внедрения финансового fair play суммарные убытки сократились с 1,7 миллиарда евро в 2011 году до 300 миллионов евро в 2015 году — то есть, на 81%», — добавили в УЕФА.
«Успешная история футбола как культурной и коммерческой силы была показана в очередной раз. Это показывает, что роль регулятора, которую выполняет УЕФА, в финансовом fair play не только стабилизировала корабль европейских финансов, но и послужила основой для беспрецедентного роста, инвестиций и рентабельности», — сказал глава УЕФА Александер Чеферин.
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