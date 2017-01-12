Ибрагимович: Моя главная цель — трофей АПЛ, я Златан Завоеватель
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович обозначил главную цель, которую ставит перед собой, и отметил, что не гонится за Диего Костой в споре бомбардиров АПЛ.
«Нет, я ни за кем не гонюсь. Я нацелен на главный трофей
Я стараюсь помочь команде и делаю то, что лучше всего умею — забиваю голы, создавая моменты для товарищей. До тех пор, пока я могу быть полезен, я буду помогать. То же самое и с партнёрами по команде. У меня же нет отдельных целей, потому что уже спустя три месяца я завоевал Англию. Я Златан Завоеватель.
С самого начала я говорил, что шаг за шагом мы будем становиться всё лучше и лучше. Прилагаем все усилия для этого. Отставание от пьедестала сократилось. Мы ждём, что команды продолжат терять очки», — цитирует Ибрагимовича
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter