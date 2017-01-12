«Нет, я ни за кем не гонюсь. Я нацелен на главный трофей Премьер-лиги. Это моя цель. Отдельные вещи приходят как часть главной цели, как бонус для каждого отдельного игрока.



Я стараюсь помочь команде и делаю то, что лучше всего умею — забиваю голы, создавая моменты для товарищей. До тех пор, пока я могу быть полезен, я буду помогать. То же самое и с партнёрами по команде. У меня же нет отдельных целей, потому что уже спустя три месяца я завоевал Англию. Я Златан Завоеватель.



С самого начала я говорил, что шаг за шагом мы будем становиться всё лучше и лучше. Прилагаем все усилия для этого. Отставание от пьедестала сократилось. Мы ждём, что команды продолжат терять очки», — цитирует Ибрагимовича пресс-служба клуба.