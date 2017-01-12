Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28405187/
12 января 2017, 15:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ибрагимович: Моя главная цель — трофей АПЛ, я Златан Завоеватель

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович обозначил главную цель, которую ставит перед собой, и отметил, что не гонится за Диего Костой в споре бомбардиров АПЛ.

«Нет, я ни за кем не гонюсь. Я нацелен на главный трофей Премьер-лиги. Это моя цель. Отдельные вещи приходят как часть главной цели, как бонус для каждого отдельного игрока.

Я стараюсь помочь команде и делаю то, что лучше всего умею — забиваю голы, создавая моменты для товарищей. До тех пор, пока я могу быть полезен, я буду помогать. То же самое и с партнёрами по команде. У меня же нет отдельных целей, потому что уже спустя три месяца я завоевал Англию. Я Златан Завоеватель.

С самого начала я говорил, что шаг за шагом мы будем становиться всё лучше и лучше. Прилагаем все усилия для этого. Отставание от пьедестала сократилось. Мы ждём, что команды продолжат терять очки», — цитирует Ибрагимовича пресс-служба клуба.

Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России