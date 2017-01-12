Федин — игрок ФК «Окжетпес»
Очередным новобранцем кокшетауского клуба стал нападающий Максим Федин, в прошлом году игравший в составе «Атырау».
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Срок трудового соглашения — 1 год.
Справка: Максим Федин
Дата рождения: 08.06.1996
Амплуа: нападающий
Рост: 175 см.
Вес: 69 кг.
Карьера:
2014 — «Байтерек»
2015−2016 — «Спартак» (Суботица, Сербия)
2016 — «Атырау»
С 2017 — «Окжетпес»
Выступал в составе сборных Казахстана (U-17, U-19, U-21).
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