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12 января 2017, 15:02 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Эллардайс: «Кристал Пэлас» не намерен продавать Бентеке

Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс сказал, что руководство не собирается продавать нападающего Кристиана Бентеке, интерес к которому проявлял «Бэйцзин Гоань».

Ранее сообщалось, что «Кристал Пэлас» намерен усилиться за счёт продажи форварда.

«Бентеке не продаётся. Он забил восемь голов и остаётся одним из ключевых игроков команды. Зимой он точно никуда не уйдёт», — цитирует Эллардайса Sky Sports.

Контракт 26-летнего Бентеке с «Кристал Пэлас» действует до лета 2020 года. Оценивается футболист в £ 22,9 млн.

Кристал Пэлас
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