Эллардайс: «Кристал Пэлас» не намерен продавать Бентеке

Ранее сообщалось, что «Кристал Пэлас» намерен усилиться за счёт продажи форварда.



«Бентеке не продаётся. Он забил восемь голов и остаётся одним из ключевых игроков команды. Зимой он точно никуда не уйдёт», — цитирует Эллардайса Sky Sports.



Контракт 26-летнего Бентеке с «Кристал Пэлас» действует до лета 2020 года. Оценивается футболист в £ 22,9 млн.