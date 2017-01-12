Эллардайс: «Кристал Пэлас» не намерен продавать Бентеке
Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс сказал, что руководство не собирается продавать нападающего Кристиана Бентеке, интерес к которому проявлял «Бэйцзин Гоань».
Ранее сообщалось, что «Кристал Пэлас» намерен усилиться за счёт продажи форварда.
«Бентеке не продаётся. Он забил восемь голов и остаётся одним из ключевых игроков команды. Зимой он точно никуда не уйдёт», — цитирует Эллардайса Sky Sports.
Контракт 26-летнего Бентеке с «Кристал Пэлас» действует до лета 2020 года. Оценивается футболист в £ 22,9 млн.
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