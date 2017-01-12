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12 января 2017, 15:01 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Лулаку прибыл в расположение «Астаны»

Новичок столичной «Астаны» Аздрен Лулаку прибыл в столицу Казахстана, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Новичок столичной <span class=error>Астаны</span> <span class=error>Аздрен</span> <span class=error>Лулаку</span> прибыл в столицу Казахстана сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
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Нападающий «Астаны» Аздрен Лулаку прибыл в расположение действующего чемпиона Казахстана. На своей личной странице в Instagram, Лулаку опубликовал фотографию с футболкой команды в руках.

Форвард национальной сборной Албании завтра будет официально представлен общественности. Также ожидается, что сразу же после этого футболист полетит на учебно-тренировочные сборы «Астаны», которые пройдут в Дубае.

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