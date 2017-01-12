Лулаку прибыл в расположение «Астаны»
Новичок столичной «Астаны» Аздрен Лулаку прибыл в столицу Казахстана, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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Нападающий «Астаны» Аздрен Лулаку прибыл в расположение действующего чемпиона Казахстана. На своей личной странице в Instagram, Лулаку опубликовал фотографию с футболкой команды в руках.
Форвард национальной сборной Албании завтра будет официально представлен общественности. Также ожидается, что сразу же после этого футболист полетит на
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