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12 января 2017, 14:44 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Манчестер Юнайтед» подтвердил продление контракта с Феллаини

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение о продлении контракта с полузащитником Маруаном Феллаини, информирует пресс-служба манкунианцев.

Соглашение с хавбеком рассчитано до 2018 года. О финансовых подробностях сделки не сообщается.

Ранее 29-летний бельгиец, который с января 2017-го мог вести переговоры с другими командами, отклонил предложения итальянских клубов. В текущем сезоне Феллаини провел за манкунианцев 21 матч во всех турнирах и забил один гол.

Манчестер Юнайтед
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