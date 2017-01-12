«Манчестер Юнайтед» подтвердил продление контракта с Феллаини
Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение о продлении контракта с полузащитником Маруаном Феллаини, информирует
пресс-служба манкунианцев.
Соглашение с хавбеком рассчитано до 2018 года. О финансовых подробностях сделки не сообщается.
Ранее 29-летний бельгиец, который с января 2017-го мог вести переговоры с другими командами, отклонил предложения итальянских клубов. В текущем сезоне Феллаини провел за манкунианцев 21 матч во всех турнирах и забил один гол.
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