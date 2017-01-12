«Армани от футбола». Почему Конте — гений и как он может повлиять на «Спартак»
На прошлой неделе прервалась 13-матчевая победная серия «Челси», но лондонцы все еще остаются лидерами и главными фаворитами чемпионата. Одна из основных причин взлета «синих» — вычурная для Англии схема 3−4−3, против которой долгое время никто не мог найти приема. «СЭ» рассказывает об особенностях этой тактической расстановки и примеряет ее на Массимо Карреру и «Спартак».
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«ТРЕНЕР — ЭТО ПОРТНОЙ»
24 сентября «Челси» был раздавлен «Арсеналом» со счетом 3:0 и тут же рухнул в середину таблицы. Вскоре особо жареные британские СМИ поспешили отправить Антонио Конте в отставку — по их мнению, Роман Абрамович был сильно недоволен работой итальянца.
Но Конте живет по заветам профессора Преображенского и не читает английских газет ни до обеда, ни после. Вместо этого итальянец в своей просторной тактической лаборатории выдумывает пути решения проблем. Порой неожиданные: например, «Бари» он переодевал в схему 4−2−4, давно запылившуюся на полке истории. А «Челси» этой осенью неожиданно стал играть в три защитника.
«Мы долго думали над тем, как действовать более компактно, — говорил Конте после октябрьской победы над “Лестером”. — И нашли расстановку, которая отлично подходит команде. Тренер должен знать все детали и уметь сшить идеальный костюм. Тренер — это портной».
Синий костюмчик прекрасно сел на плечи команды: со схемой 3−4−3 «Челси» прошел путь в 14 матчей
«Челси» не хватило одной победы, чтобы повторить рекорд «Арсенала» по числу побед подряд в премьер-лиге: в 2002 году «канониры» остановились на числе 14, «синие» — на 13-ти.
МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ КЛАССИКА
Секрет ткацкого мастерства Конте прост и сложен одновременно. Если кратко, итальянец кардинальным изменением схемы пытался добиться численного преимущества на каждом участке поля — и добился.
Но давайте разберемся в деталях. Прежде всего, вспомним самую популярную схему в
У той примитивной расстановки была существенная уязвимость в тылах. Но Конте все продумал: он намеренно отдал быстроногим и выносливым Моузесу с Алонсо по целому флангу, чтобы те успевали все и сразу. Конечно, иногда случаются сбои, но если контратака соперника развивается медленно, то эта скоростная парочка легко успевает вернуться в оборону и помочь центральным защитникам. Их три, что тоже является большим преимуществом при обороне. Впрочем, это и так очевидно.
Неочевидна роль центральных полузащитников. Прежде всего — Канте. Француз и в «Лестере» играл за двоих, а в «Челси» еще раз доказывает собственный класс — Канте совершил 20 процентов от всех перехватов футболистов лондонского клуба в этом сезоне.
«Челси» выигрывал абсолютно все матчи чемпионата в августе, октябре, ноябре и декабре. В сентябре и январе (пока) — ни одной победы.
ПРОТИВОЯДИЕ — В ОТРАЖЕНИИ
Рассуждая о тактике «Челси»,
Форлан прав: если бы у «Челси» не было высококачественных футболистов, то лондонцами сейчас не восхищался бы каждый водитель автобуса. Кажется, у «синих» нет слабых мест: Конте сумел переобучить даже Аспиликуэту с Моузесом, которые на непривычных позициях играют блестяще. Заново родился Педро, а Диегу Коста и Азар проснулись после кошмарного прошлого сезона и вернулись на прежний уровень.
Создается впечатление, будто бы «Челси» непобедим. Но это не так, что недавно подтвердил «Тоттенхэм». Как ему удалось остановить лидера?
Но все это не работало бы без существенного изменения ролей Эриксена и Уокера, которые постоянно двигались по полю и создавали то самое численное преимущество. Датчанин делал это в атаке, а англичанин — в обороне. Поэтому схему «Тоттенхэма» в победном дерби нарисовать непросто:
В первом круге «Челси» набрал 49 очков — на 29 больше, чем в первой половине предыдущего чемпионата.
ПРИМЕР ДЛЯ КАРРЕРЫ
«Спартаку» сейчас не имеет смысла перетасовывать игровую схему, потому что лучшее — враг хорошего. Но Массимо Каррере стоит обратить внимание на наработки своего бывшего шефа и коллеги по сборной Италии, потому что в России схема 3−4−3 тоже может стать оружием массового поражения, ведь и в нашей
Занятно, что в этом сезоне «Спартак» уже решался на подобный эксперимент — Дмитрий Аленичев провалил летний опыт с тремя центральными защитниками и был уволен. Но бывший тренер «Спартака» ошибся в том, что не наигрывал эту схему на сборах, на чем и погорел. К тому же, у
Однако на сегодня у «Спартака» явный переизбыток центральных защитников — Боккетти и Таски еще никуда не ушли, плюс в Москву может переехать игрок «Саутгемптона» Жозе Фонти. Принципу численного преимущества научить легко, да и приличный уровень исполнителей «Спартака» сомнений не вызывает. Но стоит еще раз повторить:
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