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«ТРЕНЕР — ЭТО ПОРТНОЙ»

24 сентября «Челси» был раздавлен «Арсеналом» со счетом 3:0 и тут же рухнул в середину таблицы. Вскоре особо жареные британские СМИ поспешили отправить Антонио Конте в отставку — по их мнению, Роман Абрамович был сильно недоволен работой итальянца.

Но Конте живет по заветам профессора Преображенского и не читает английских газет ни до обеда, ни после. Вместо этого итальянец в своей просторной тактической лаборатории выдумывает пути решения проблем. Порой неожиданные: например, «Бари» он переодевал в схему 4−2−4, давно запылившуюся на полке истории. А «Челси» этой осенью неожиданно стал играть в три защитника.

«Мы долго думали над тем, как действовать более компактно, — говорил Конте после октябрьской победы над “Лестером”. — И нашли расстановку, которая отлично подходит команде. Тренер должен знать все детали и уметь сшить идеальный костюм. Тренер — это портной».

Синий костюмчик прекрасно сел на плечи команды: со схемой 3−4−3 «Челси» прошел путь в 14 матчей премьер-лиги подряд и уступил лишь в последнем из них. В январе один любопытный журналист спросил Конте о том, не считает ли он себя футбольным Армани. Итальянец в ответ лишь расхохотался и сквозь смех произнес «Дольче и Габбана». Теперь Конте называют именем одного из известнейших модельеров планеты.

«Челси» не хватило одной победы, чтобы повторить рекорд «Арсенала» по числу побед подряд в премьер-лиге: в 2002 году «канониры» остановились на числе 14, «синие» — на 13-ти.

МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ КЛАССИКА

Секрет ткацкого мастерства Конте прост и сложен одновременно. Если кратко, итальянец кардинальным изменением схемы пытался добиться численного преимущества на каждом участке поля — и добился.

Но давайте разберемся в деталях. Прежде всего, вспомним самую популярную схему в премьер-лиге — 4−2−3−1 и ее вариации (4−3−3, 4−5−1). Конте хотел, чтобы в атаке у него всегда было большинство, а значит, нападающих должно быть пять. Так сейчас и происходит: номинально «Челси» действует по схеме 3−4−3, но фланговые полузащитники Алонсо и Моузес перманентно атакуют и перегружают передний фронт. При этом во время наступления Давид Луиз чуть выдвигается вперед для высокой подстраховки. Получается, что во время позиционных атак «Челси» выстраивается в классическую «пирамиду» 2−3−5 — ту самую схему, которую футболисты Кембриджского университета использовали еще в конце XIX века.

У той примитивной расстановки была существенная уязвимость в тылах. Но Конте все продумал: он намеренно отдал быстроногим и выносливым Моузесу с Алонсо по целому флангу, чтобы те успевали все и сразу. Конечно, иногда случаются сбои, но если контратака соперника развивается медленно, то эта скоростная парочка легко успевает вернуться в оборону и помочь центральным защитникам. Их три, что тоже является большим преимуществом при обороне. Впрочем, это и так очевидно.

Неочевидна роль центральных полузащитников. Прежде всего — Канте. Француз и в «Лестере» играл за двоих, а в «Челси» еще раз доказывает собственный класс — Канте совершил 20 процентов от всех перехватов футболистов лондонского клуба в этом сезоне. По-новому раскрылся и Матич — теперь он не только разрушитель, но и созидатель. Если во время атак «Челси» опорный хавбек соперника опускается вниз, уравнивая количество сил, то вперед тут же отправляется Матич и вновь восстанавливает численное преимущество игроков «Челси». Отсюда и прекрасная результативность серба — шесть голевых передач, лучший показатель в команде.

«Челси» выигрывал абсолютно все матчи чемпионата в августе, октябре, ноябре и декабре. В сентябре и январе (пока) — ни одной победы.

ПРОТИВОЯДИЕ — В ОТРАЖЕНИИ

Рассуждая о тактике «Челси», экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Диего Форлан выразил непопулярное мнение: «Все эти цифры 3−4−3 переоценены. У всех расстановок есть преимущества и недостатки, но ни одна из них не будет работать без мастерства непосредственных участников матчей. Футбол — простая игра, в которой важнее всего должное исполнение игроками своих обязанностей, а не тактические схемы».

Форлан прав: если бы у «Челси» не было высококачественных футболистов, то лондонцами сейчас не восхищался бы каждый водитель автобуса. Кажется, у «синих» нет слабых мест: Конте сумел переобучить даже Аспиликуэту с Моузесом, которые на непривычных позициях играют блестяще. Заново родился Педро, а Диегу Коста и Азар проснулись после кошмарного прошлого сезона и вернулись на прежний уровень.

Создается впечатление, будто бы «Челси» непобедим. Но это не так, что недавно подтвердил «Тоттенхэм». Как ему удалось остановить лидера?

Во-первых, Маурисио Покеттино отразил схему Конте, хотя этого было мало: ранее в три центральных защитника против «Челси» безуспешно играли «Манчестер Сити», «Эвертон», «Сандерленд», «Стоук Сити» и «Борнмут». Во-вторых, «шпоры» использовали бешеный прессинг, который помогал им и в игре первого круга (1:2). В-третьих, Покеттино применил высокую линию обороны, из-за чего Диегу Коста принимал мяч очень далеко от чужой штрафной — форвард был почти обезврежен.

Но все это не работало бы без существенного изменения ролей Эриксена и Уокера, которые постоянно двигались по полю и создавали то самое численное преимущество. Датчанин делал это в атаке, а англичанин — в обороне. Поэтому схему «Тоттенхэма» в победном дерби нарисовать непросто: из-за непрекращавшихся перемещений этой парочки расстановка «шпор» варьировалась от 3−4−2−1 до 4−3−3, что запутывало даже тактически подкованных футболистов «Челси». Но чтобы остановить эту мчавшуюся электричку, нужно было придумать хитрый план.

В первом круге «Челси» набрал 49 очков — на 29 больше, чем в первой половине предыдущего чемпионата.

ПРИМЕР ДЛЯ КАРРЕРЫ

«Спартаку» сейчас не имеет смысла перетасовывать игровую схему, потому что лучшее — враг хорошего. Но Массимо Каррере стоит обратить внимание на наработки своего бывшего шефа и коллеги по сборной Италии, потому что в России схема 3−4−3 тоже может стать оружием массового поражения, ведь и в нашей премьер-лиге почти все играют в четыре защитника и одного нападающего.

Занятно, что в этом сезоне «Спартак» уже решался на подобный эксперимент — Дмитрий Аленичев провалил летний опыт с тремя центральными защитниками и был уволен. Но бывший тренер «Спартака» ошибся в том, что не наигрывал эту схему на сборах, на чем и погорел. К тому же, у красно-белых на тот момент не было подходящего набора футболистов для столь необычной расстановки.