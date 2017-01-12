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12 января 2017, 14:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Виллаш-Боаш: У Оскара ещё есть потенциал и возможность уехать в большие клубы

Главный тренер «Шанхай СИПГ» Андре Виллаш-Боаш рассказал о значимости перехода в его команду полузащитника Оскара.

В декабре прошлого года 25-летний игрок перешёл в состав китайского клуба из «Челси».

«Тот факт, что Оскар подписал контракт с “Шанхаем”, многое значит для китайского футбола. Он игрок, который пришёл в китайскую Суперлигу в возрасте 25 лет. Это означает, что у него ещё есть потенциал и возможность уехать в большие клубы.

Китайский рынок обычно привлекает звёздных игроков в возрасте от 27 или 28 лет. Поэтому китайский футбол должен быть благодарен, что мы смогли привлечь его в “Шанхай”», — цитирует специалиста Reuters со ссылкой на журнал DSP.
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