Виллаш-Боаш: У Оскара ещё есть потенциал и возможность уехать в большие клубы

В декабре прошлого года 25-летний игрок перешёл в состав китайского клуба из «Челси».



«Тот факт, что Оскар подписал контракт с “Шанхаем”, многое значит для китайского футбола. Он игрок, который пришёл в китайскую Суперлигу в возрасте 25 лет. Это означает, что у него ещё есть потенциал и возможность уехать в большие клубы.



Китайский рынок обычно привлекает звёздных игроков в возрасте от 27 или 28 лет. Поэтому китайский футбол должен быть благодарен, что мы смогли привлечь его в “Шанхай”», — цитирует специалиста Reuters со ссылкой на журнал DSP.