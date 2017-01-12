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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28403983/
12 января 2017, 13:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

УЕФА: После внедрения финансового фэйр-плей убытки клубов сократились на 81%

Убытки европейских футбольных клубов после внедрения финансового фэйр-плей сократились на 81%.

Об этом говорится в годовом финансовом отчёте УЕФА. С 2011 по 2015 год убытки сократились с € 1,7 млрд до € 300 млн.

«Деятельность европейских команд становится всё более устойчивой в финансовом плане. Суммарные убытки после внедрения финансового фэйр-плей сократились с € 1,7 млрд до € 300 млн за период с 2011 по 2015 год.

Количество команд, чьи убытки за год составили свыше € 45 млн, сократилось с 11 до 4.

В то же время 15 европейских клубов за последние шесть лет получили € 1,5 млрд из коммерческих источников и спонсорства (увеличение на 148%), по сравнению с € 453 млн, которые распространяются примерно на 700 европейских команд первого дивизиона (увеличение на 17%)", — говорится в отчёте.

В УЕФА удовлетворены тем, что внедрённый в 2010 году финансовый фэйр-плей привёл к серьёзному сокращению финансовых потерь со стороны клубов.
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