УЕФА: После внедрения финансового фэйр-плей убытки клубов сократились на 81%
Убытки европейских футбольных клубов после внедрения финансового
фэйр-плей сократились на 81%.
Об этом говорится в годовом финансовом отчёте УЕФА. С 2011 по 2015 год убытки сократились с € 1,7 млрд до € 300 млн.
«Деятельность европейских команд становится всё более устойчивой в финансовом плане. Суммарные убытки после внедрения финансового
Количество команд, чьи убытки за год составили свыше € 45 млн, сократилось с 11 до 4.
В то же время 15 европейских клубов за последние шесть лет получили € 1,5 млрд из коммерческих источников и спонсорства (увеличение на 148%), по сравнению с € 453 млн, которые распространяются примерно на 700 европейских команд первого дивизиона (увеличение на 17%)", — говорится в отчёте.
В УЕФА удовлетворены тем, что внедрённый в 2010 году финансовый
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