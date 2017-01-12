УЕФА: После внедрения финансового фэйр-плей убытки клубов сократились на 81%

Об этом говорится в годовом финансовом отчёте УЕФА. С 2011 по 2015 год убытки сократились с € 1,7 млрд до € 300 млн.



«Деятельность европейских команд становится всё более устойчивой в финансовом плане. Суммарные убытки после внедрения финансового фэйр-плей сократились с € 1,7 млрд до € 300 млн за период с 2011 по 2015 год.

Количество команд, чьи убытки за год составили свыше € 45 млн, сократилось с 11 до 4.



В то же время 15 европейских клубов за последние шесть лет получили € 1,5 млрд из коммерческих источников и спонсорства (увеличение на 148%), по сравнению с € 453 млн, которые распространяются примерно на 700 европейских команд первого дивизиона (увеличение на 17%)", — говорится в отчёте.



В УЕФА удовлетворены тем, что внедрённый в 2010 году финансовый фэйр-плей привёл к серьёзному сокращению финансовых потерь со стороны клубов.