Экс-игрок «Спартака» Алекс прослезился, прощаясь с «Интернасьоналом»
Бывший полузащитник московского «Спартака» Алекс Мескини, расторгший контракт с бразильским клубом «Интернасьонал», не смог сдержать слёз, комментируя такое развитие событий.
Футболист отметил, что ему нелегко расставаться с клубом.
«Трудно прощаться с “Интернасьоналом”, но
Контракт 34-летнего футболиста с клубом был рассчитан до лета нынешнего года. Алекс также отметил, что не намерен вешать бутсы на гвоздь.
Алекс выступал за «Интернасьонал» с 2013 года, перейдя из катарского клуба «Аль-Гарафа». Также он защищал цвета «Гуарани» и «Коринтианса».
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