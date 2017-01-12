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12 января 2017, 13:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Экс-игрок «Спартака» Алекс прослезился, прощаясь с «Интернасьоналом»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Алекс Мескини, расторгший контракт с бразильским клубом «Интернасьонал», не смог сдержать слёз, комментируя такое развитие событий.

Футболист отметил, что ему нелегко расставаться с клубом.

«Трудно прощаться с “Интернасьоналом”, но когда-то это должно было случиться. Я хотел бы отработать свой контракт до конца, однако мы живём в мире, где господствует конкуренция. Благодарен богу за время, проведённое в “Интернасьонале”. Это очень грустный день для меня. Я испытываю сожаление за клуб и за нашу торсиду, а не за себя. Благодарен всем сотрудникам “Интернасьонала”; у нас были удачи и ошибки, но между нами всегда господствовало взаимное уважение», — приводит слова Алекса UOL.

Контракт 34-летнего футболиста с клубом был рассчитан до лета нынешнего года. Алекс также отметил, что не намерен вешать бутсы на гвоздь.

Алекс выступал за «Интернасьонал» с 2013 года, перейдя из катарского клуба «Аль-Гарафа». Также он защищал цвета «Гуарани» и «Коринтианса».
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