Экс-игрок «Спартака» Алекс прослезился, прощаясь с «Интернасьоналом»

Футболист отметил, что ему нелегко расставаться с клубом.



«Трудно прощаться с “Интернасьоналом”, но когда-то это должно было случиться. Я хотел бы отработать свой контракт до конца, однако мы живём в мире, где господствует конкуренция. Благодарен богу за время, проведённое в “Интернасьонале”. Это очень грустный день для меня. Я испытываю сожаление за клуб и за нашу торсиду, а не за себя. Благодарен всем сотрудникам “Интернасьонала”; у нас были удачи и ошибки, но между нами всегда господствовало взаимное уважение», — приводит слова Алекса UOL.



Контракт 34-летнего футболиста с клубом был рассчитан до лета нынешнего года. Алекс также отметил, что не намерен вешать бутсы на гвоздь.



Алекс выступал за «Интернасьонал» с 2013 года, перейдя из катарского клуба «Аль-Гарафа». Также он защищал цвета «Гуарани» и «Коринтианса».