Билич: Пайет не хочет играть в «Вест Хэме», но мы не намерены его продавать

Об этом журналистам сообщил главный тренер Славен Билич, который отметил, что продажа француза в его планы не входит.



«Мы сказали, что не хотим продавать наших лучших игроков, но Пайет не хочет играть за нас. Мы же не собираемся его продавать. Я разговаривал с председателем, это не денежный вопрос. Клуб предложил ему длительный контракт, потому что хочет, чтобы он остался», — цитирует Билича Sky Sports.



Контракт 29-летнего полузащитника истекает летом 2021 года.