Билич: Пайет не хочет играть в «Вест Хэме», но мы не намерены его продавать
Полузащитник сборной Франции Димитри Пайет больше не хочет играть за «Вест Хэм Юнайтед».
Об этом журналистам сообщил главный тренер Славен Билич, который отметил, что продажа француза в его планы не входит.
«Мы сказали, что не хотим продавать наших лучших игроков, но Пайет не хочет играть за нас. Мы же не собираемся его продавать. Я разговаривал с председателем, это не денежный вопрос. Клуб предложил ему длительный контракт, потому что хочет, чтобы он остался», — цитирует Билича Sky Sports.
Контракт 29-летнего полузащитника истекает летом 2021 года.
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