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12 января 2017, 13:32 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Арсенал» подписал новые долгосрочные контракты с Жиру, Косельни и Кокленом

Лондонский «Арсенал» объявил о подписании долгосрочных контрактов сразу с тремя французскими футболистами: Оливье Жиру, Лораном Косельни и Франсисом Кокленом.

Лондонский Арсенал объявил о подписании долгосрочных контрактов сразу с тремя французскими футболистами: Оливье Жиру <span class=error>Лораном</span> <span class=error>Косельни</span> и <span class=error>Франсисом</span> <span class=error>Кокленом</span>. Увеличить
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Срок соглашений с игроками не уточняется.

«Мы очень рады, что три важных члена нашей команды взяли на себя обязательства быть с нами в долгосрочной перспективе. Франсис добился больших успехов за последние несколько лет, потому что он сосредоточен каждый день.

Оливье имеет большой опыт в игре, а Лоран, конечно, является частью нашей команды, и я считаю его одним из лучших защитников в мире на сегодняшний день. Так что в целом это хорошая новость для нас», — цитирует пресс-служба «Арсенала» наставника клуба Арсена Венгера.

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