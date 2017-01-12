«Арсенал» подписал новые долгосрочные контракты с Жиру, Косельни и Кокленом

Срок соглашений с игроками не уточняется.



«Мы очень рады, что три важных члена нашей команды взяли на себя обязательства быть с нами в долгосрочной перспективе. Франсис добился больших успехов за последние несколько лет, потому что он сосредоточен каждый день.



Оливье имеет большой опыт в игре, а Лоран, конечно, является частью нашей команды, и я считаю его одним из лучших защитников в мире на сегодняшний день. Так что в целом это хорошая новость для нас», — цитирует пресс-служба «Арсенала» наставника клуба Арсена Венгера.