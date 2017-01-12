Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28403476/
12 января 2017, 13:30 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Радостин Димов: В Казахстане собирается элита болгарских тренеров

В казахстанском футболе сейчас не то, чтобы мода на болгарских тренеров, но они, безо всякого преувеличения, у нас весьма востребованы. Что и неудивительно, учитывая схожесть менталитетов, почти полное отсутствие языкового барьера, а самое главное — достаточно высокий для нашего футбола профессиональный уровень этих специалистов. Трое из них успешно трудились в Премьер-Лиге чемпионата Казахстана в 2016 году, еще один, как говорится, на подходе, — речь идет о ведущем переговоры с «Алтаем» Илиане Илиеве.

В казахстанском футболе сейчас не то чтобы мода на болгарских тренеров но они безо всякого преувеличения у нас весьма востребованы. Что и неудивительно учитывая схожесть <span class=error>менталитетов</span> почти полное отсутствие языкового барьера а самое главное — достаточно высокий для нашего футбола профессиональный уровень этих специалистов. Трое из них успешно трудились в <nobr>Премьер-Лиге</nobr> чемпионата Казахстана в 2016 году еще один как говорится на подходе — речь идет о ведущем переговоры с Алтаем <span class=error>Илиане</span> <span class=error>Илиеве</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

А ведь начиналась болгарская тренерская «экспансия» в наш футбол со специалиста, о котором сейчас в Казахстане вспоминают мало — речь идет о работавшем в 2012 году с «Каспием» из Актау Радостине Димове.

Болгарский «Гонг» опубликовал интервью со своим земляком, который озвучил собственный взгляд на вопросы взаимодействия казахстанских футбольных клубов и тренеров из Болгарии. Республиканский интернет-портал Sports.kz предлагает вниманию отечественных любителей футбола перевод текста этого любопытного материала.

«В трех из двенадцати команд Премьер-Лиги бывшей советской республики работают специалисты с именами, оставившие след в родном футболе — Станимир Стоилов, Димитар Димитров-Херо и Стойчо Младенов. Илиана Илиева также прочат в тренеры местной элитной команды.

Не секрет, что Мери Стоилов открыл двери для болгарских специалистов в эту страну, но это не первый специалист из нашей страны, который работал в Казахстане. В 2012 году Радостин Димов из Варны, который в прошлом сезоне вывел “Добруджу” в группу Б, стал нашим первым тренером казахстанской команды. Он возглавлял “Каспий” из Актау в Первой лиге, где оставил хорошие впечатления своей работой.

 — Господин Димов, как получилось стать тренером казахстанской команды?
— Спасибо болгарскому менеджеру Евгени Маринову, который имел связи в Казахстане. Я получил приглашение от “Каспия” из Актау и принял его. Это было вызовом для меня, который я не мог упустить. Я принял команду зимой в начале предсезонной подготовки. Самой большой проблемой для иностранцев являются длительные поездки на матчи чемпионата. Территория страны огромна. Случалось путешествовать на игру 4−5 тысяч километров, что для иностранцев довольно тяжело. Я не привычен к таким походам, и это было для меня самым большим неудобством. Еще одной проблемой является большая разница температур. От минус 40 зимой до плюс 40 летом. По этой причине большинство полей в стране с искусственным покрытием. Экономика в Казахстане стабильна, все клубы полностью финансируются муниципалитетами или государством. Это плюс для развития не только самого футбола, но и спорта в целом. Поэтому имеются достижения и успехи.

 — Следите за тем, что происходит в казахстанском футболе на данный момент?
— Да, и это впечатляет. Каждый год очевидна постоянная тенденция роста уровня команд. Такие дружины, как “Кайрат” и “Астана”, уже являются фактором и на европейской арене. Мы можем многое заимствовать у их чемпионата. Одна из вещей, которые привлекли мое внимание, — это то, что из второго дивизиона команды не вылетают. По этой причине спокойно можно было вводить правило с обязательным присутствием на поле игроков до 21 года, потому что команды, которые хотят развивать футбол, в любом случае так и делают.

 — Есть ли у Вас вариант вновь принять команду из Казахстана?
— На данном этапе нет конкретных предложений по той простой причине, что в Первой лиге там работают местные тренеры, которые также достаточно хороши. Во втором дивизионе наблюдается лояльность к местным тренерам со стороны клубов. В Премьер-Лиге работают, в основном, серьезные специалисты, — иностранцы.

 — Как же попадают лучшие болгарские тренеры в Казахстан?
— Хорошие футбольные специалисты ищут места, где хотят развивать этот вид спорта. Клубы имеют финансовые возможности для привлечения качественных игроков и тренеров. Государство не жалеет денег на футбол, и клубы всем обеспечены. Все это делается для местных футболистов и, в целом, для футбола страны. Никто не спорит, что Мери Стоилов был специалистом, который произвел фурор в Казахстане с “Астаной” как в местном чемпионате, так и в Европе. Он направил работу так, что ее почитают там и очень уважают его самого. Херо также поднял уровень и “открыл глаза” руководителей клубов этой страны на то, что в Болгарии имеются специалисты европейского уровня. За короткий срок пребывания Стойчо Младенов также доказал свой профессионализм. Не случайно имеется серьезный интерес к нему со стороны других клубов местной Премьер-Лиги.

 — Имеется информация, что еще один болгарский тренер может принять казахстанскую команду. Речь идет об Илиане Илиеве и местном “Алтае”. Что Вы думаете по этому поводу?
— Илиев — это топ-уровень болгарских тренеров, он, бесспорно, поднимет уровень данной команды. Не знаю, какой стадии достигли переговоры, но если так и будет, казахстанская команда сделает серьезную заявку на свое развитие. Илиан зарекомендовал себя не только как игрок, но и в качестве тренера. Если он пойдет работать в Казахстан, то там соберется элита болгарских тренеров, и это не может меня не радовать».

Ивайло Борисов,
«Гонг»,
перевод Sports.kz.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
12 января

Головкин рассказал о любимой музыке и сексе перед боем

Головкин назвал имена главных «уклонистов» от боя с ним

Елеусинов официально перешел в профессиональный бокс