Радостин Димов: В Казахстане собирается элита болгарских тренеров

А ведь начиналась болгарская тренерская «экспансия» в наш футбол со специалиста, о котором сейчас в Казахстане вспоминают мало — речь идет о работавшем в 2012 году с «Каспием» из Актау Радостине Димове.



Болгарский «Гонг» опубликовал интервью со своим земляком, который озвучил собственный взгляд на вопросы взаимодействия казахстанских футбольных клубов и тренеров из Болгарии. Республиканский интернет-портал Sports.kz предлагает вниманию отечественных любителей футбола перевод текста этого любопытного материала.



«В трех из двенадцати команд Премьер-Лиги бывшей советской республики работают специалисты с именами, оставившие след в родном футболе — Станимир Стоилов, Димитар Димитров-Херо и Стойчо Младенов. Илиана Илиева также прочат в тренеры местной элитной команды.



Не секрет, что Мери Стоилов открыл двери для болгарских специалистов в эту страну, но это не первый специалист из нашей страны, который работал в Казахстане. В 2012 году Радостин Димов из Варны, который в прошлом сезоне вывел “Добруджу” в группу Б, стал нашим первым тренером казахстанской команды. Он возглавлял “Каспий” из Актау в Первой лиге, где оставил хорошие впечатления своей работой.



— Господин Димов, как получилось стать тренером казахстанской команды?

— Спасибо болгарскому менеджеру Евгени Маринову, который имел связи в Казахстане. Я получил приглашение от “Каспия” из Актау и принял его. Это было вызовом для меня, который я не мог упустить. Я принял команду зимой в начале предсезонной подготовки. Самой большой проблемой для иностранцев являются длительные поездки на матчи чемпионата. Территория страны огромна. Случалось путешествовать на игру 4−5 тысяч километров, что для иностранцев довольно тяжело. Я не привычен к таким походам, и это было для меня самым большим неудобством. Еще одной проблемой является большая разница температур. От минус 40 зимой до плюс 40 летом. По этой причине большинство полей в стране с искусственным покрытием. Экономика в Казахстане стабильна, все клубы полностью финансируются муниципалитетами или государством. Это плюс для развития не только самого футбола, но и спорта в целом. Поэтому имеются достижения и успехи.



— Следите за тем, что происходит в казахстанском футболе на данный момент?

— Да, и это впечатляет. Каждый год очевидна постоянная тенденция роста уровня команд. Такие дружины, как “Кайрат” и “Астана”, уже являются фактором и на европейской арене. Мы можем многое заимствовать у их чемпионата. Одна из вещей, которые привлекли мое внимание, — это то, что из второго дивизиона команды не вылетают. По этой причине спокойно можно было вводить правило с обязательным присутствием на поле игроков до 21 года, потому что команды, которые хотят развивать футбол, в любом случае так и делают.



— Есть ли у Вас вариант вновь принять команду из Казахстана?

— На данном этапе нет конкретных предложений по той простой причине, что в Первой лиге там работают местные тренеры, которые также достаточно хороши. Во втором дивизионе наблюдается лояльность к местным тренерам со стороны клубов. В Премьер-Лиге работают, в основном, серьезные специалисты, — иностранцы.



— Как же попадают лучшие болгарские тренеры в Казахстан?

— Хорошие футбольные специалисты ищут места, где хотят развивать этот вид спорта. Клубы имеют финансовые возможности для привлечения качественных игроков и тренеров. Государство не жалеет денег на футбол, и клубы всем обеспечены. Все это делается для местных футболистов и, в целом, для футбола страны. Никто не спорит, что Мери Стоилов был специалистом, который произвел фурор в Казахстане с “Астаной” как в местном чемпионате, так и в Европе. Он направил работу так, что ее почитают там и очень уважают его самого. Херо также поднял уровень и “открыл глаза” руководителей клубов этой страны на то, что в Болгарии имеются специалисты европейского уровня. За короткий срок пребывания Стойчо Младенов также доказал свой профессионализм. Не случайно имеется серьезный интерес к нему со стороны других клубов местной Премьер-Лиги.



— Имеется информация, что еще один болгарский тренер может принять казахстанскую команду. Речь идет об Илиане Илиеве и местном “Алтае”. Что Вы думаете по этому поводу?

— Илиев — это топ-уровень болгарских тренеров, он, бесспорно, поднимет уровень данной команды. Не знаю, какой стадии достигли переговоры, но если так и будет, казахстанская команда сделает серьезную заявку на свое развитие. Илиан зарекомендовал себя не только как игрок, но и в качестве тренера. Если он пойдет работать в Казахстан, то там соберется элита болгарских тренеров, и это не может меня не радовать».



Ивайло Борисов,

«Гонг»,

перевод Sports.kz.