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12 января 2017, 12:51 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Оскар: В будущем китайская лига будет одной из лучших в мире

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар, который нынешней зимой перебрался в китайский клуб из «Челси», считает, что смена клубной прописки не является шагом назад.

Бразилец уверен, что в будущем китайская лига будет одной из лучших в мире.

«Я не думаю, что сделал шаг назад. В Китае делают большой проект для меня и других хороших игроков, которые приехали сюда. Уверен, что в будущем китайская лига будет одной из лучших в мире.

Когда вы едете играть в Европу, вы делаете это не ради денег, а ради хороших клубов. Также и в Шанхае, проект должен быть одним из лучших в лиге.

Это была хорошая сделка для всех сторон. Если я буду играть хорошо, то получу вызов в сборную Бразилии, не вижу проблемы в этом», — цитирует Оскара Sky Sports.
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