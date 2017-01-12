Оскар: В будущем китайская лига будет одной из лучших в мире

Бразилец уверен, что в будущем китайская лига будет одной из лучших в мире.



«Я не думаю, что сделал шаг назад. В Китае делают большой проект для меня и других хороших игроков, которые приехали сюда. Уверен, что в будущем китайская лига будет одной из лучших в мире.



Когда вы едете играть в Европу, вы делаете это не ради денег, а ради хороших клубов. Также и в Шанхае, проект должен быть одним из лучших в лиге.



Это была хорошая сделка для всех сторон. Если я буду играть хорошо, то получу вызов в сборную Бразилии, не вижу проблемы в этом», — цитирует Оскара Sky Sports.