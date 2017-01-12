Шустер: Не понимаю, как Раньери стал лучшим тренером года. А Зидан?
Бывший наставник мадридского «Реала» Бернд Шустер выразил недоумение по поводу того, что нынешний главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан не стал лучшим тренером 2016 года по версии ФИФА.
Им стал рулевой «Лестер Сити» Клаудио Раньери, опередивший французского специалиста и наставника сборной Португалии Фернанду Сантуша.
«Я не понимаю, как Раньери стал лучшим тренером года. А Зидан? Несомненно, это было годом Зидана. И если Зидан не лучший в 2016 году, то когда он может быть им?» — цитирует Шустера Onda Cero.
В прошлом году «Лестер Сити» под руководством Раньери впервые в истории выиграл чемпионат Англии. Зидан возглавил «Реал» по ходу предыдущего сезона, сменив уволенного за неудовлетворительные результаты Рафаэля Бенитеса. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
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