Шустер: Не понимаю, как Раньери стал лучшим тренером года. А Зидан?

Им стал рулевой «Лестер Сити» Клаудио Раньери, опередивший французского специалиста и наставника сборной Португалии Фернанду Сантуша.



«Я не понимаю, как Раньери стал лучшим тренером года. А Зидан? Несомненно, это было годом Зидана. И если Зидан не лучший в 2016 году, то когда он может быть им?» — цитирует Шустера Onda Cero.



В прошлом году «Лестер Сити» под руководством Раньери впервые в истории выиграл чемпионат Англии. Зидан возглавил «Реал» по ходу предыдущего сезона, сменив уволенного за неудовлетворительные результаты Рафаэля Бенитеса. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.