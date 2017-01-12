Эрнандес прервал безголевую серию, длившуюся 17 матчей

Автором единственного гола стал мексиканский нападающий Хавьер Эрнандес, который прервал безголевую серию, длившуюся 17 игр. С 1 октября прошлого года форвард не мог поразить ворота соперника. 28-летнему мексиканцу даже предлагал свою помощь гипнотизер, но футболист от нее отказался, сказав, что сам справится с голевой засухой.

Товарищеский матч

«Байер» (Германия) — «Атлетику Минейру» (Бразилия) -1:0 (0:0).

Гол: Чичарито, 52.