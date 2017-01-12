Хазенхюттль: «РБ Лейпциг» будет сложно улучшить результаты первого круга
Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль, отвечая на вопрос о том, сможет ли новичок Бундеслиги во втором круге чемпионата Германии улучшить свои результаты первого круга, сказал, что старается быть реалистом.
«Лейпцигу» будет сложно улучшить результаты первого круга, — приводит слова Хазенхюттля Sport Bild.
«РБ Лейпциг» своей игрой и результатами в первом круге удивил всех: по итогам 16 туров национального первенства команда с 36 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. Команду Хазенхюттля опережает лишь мюнхенская «Бавария», имея на 3 очка больше.
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