Хазенхюттль: «РБ Лейпциг» будет сложно улучшить результаты первого круга

«Лейпцигу» будет сложно улучшить результаты первого круга, — приводит слова Хазенхюттля Sport Bild.



«РБ Лейпциг» своей игрой и результатами в первом круге удивил всех: по итогам 16 туров национального первенства команда с 36 очками занимает 2-е место в турнирной таблице. Команду Хазенхюттля опережает лишь мюнхенская «Бавария», имея на 3 очка больше.