Клеверли покинет «Эвертон» и продолжит карьеру в «Уотфорде»

Как сообщает Sky Sports, футболист продолжит карьеру в «Уотфорде», где 12 января пройдёт медицинское обследование.



Представители обоих клубов договорились об аренде до конца сезона-2016/17. У «Уотфорда» будет возможность выкупить права на футболиста, чей контракт с «Эвертоном» действует до лета 2020 года. Оценивается Клеверли в £ 7,6 млн.



В нынешнем сезоне 27-летний футболист принял участие в 12 официальных матчах за «Эвертон» и отдал 1 голевой пас.