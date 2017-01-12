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12 января 2017, 11:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Клеверли покинет «Эвертон» и продолжит карьеру в «Уотфорде»

Полузащитник «Эвертона» Том Клеверли сменит один английский клуб на другой.

Как сообщает Sky Sports, футболист продолжит карьеру в «Уотфорде», где 12 января пройдёт медицинское обследование.

Представители обоих клубов договорились об аренде до конца сезона-2016/17. У «Уотфорда» будет возможность выкупить права на футболиста, чей контракт с «Эвертоном» действует до лета 2020 года. Оценивается Клеверли в £ 7,6 млн.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист принял участие в 12 официальных матчах за «Эвертон» и отдал 1 голевой пас.

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