Клеверли покинет «Эвертон» и продолжит карьеру в «Уотфорде»
Полузащитник «Эвертона» Том Клеверли сменит один английский клуб на другой.
Как сообщает Sky Sports, футболист продолжит карьеру в «Уотфорде», где 12 января пройдёт медицинское обследование.
Представители обоих клубов договорились об аренде до конца сезона-2016/17. У «Уотфорда» будет возможность выкупить права на футболиста, чей контракт с «Эвертоном» действует до лета 2020 года. Оценивается Клеверли в £ 7,6 млн.
В нынешнем сезоне 27-летний футболист принял участие в 12 официальных матчах за «Эвертон» и отдал 1 голевой пас.
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