В Казахстане работают одни из самых опытных тренеров на континенте
Как пишет болгарский сайт Novsport.bg, согласно доклада УЕФА, в этой стране доверяют одним из самых опытных футбольных тренеров в Европе, сообщает Sports.kz.
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Средний возраст наставников футбольных команд Болгарии 48,8 лет, самый опытный из них — Георги Дерменджиев, которому на момент исследования исполнился 61 год. Любопытно, что опытнее тренеров болгарских футбольных дружин наставники команд Английской
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