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12 января 2017, 11:53 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

В Казахстане работают одни из самых опытных тренеров на континенте

Как пишет болгарский сайт Novsport.bg, согласно доклада УЕФА, в этой стране доверяют одним из самых опытных футбольных тренеров в Европе, сообщает Sports.kz.

Как пишет болгарский сайт Novsport.bg согласно доклада <span class=error>УЕФА</span> в этой стране доверяют одним из самых опытных футбольных тренеров в Европе сообщает Sports.kz. Увеличить
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Средний возраст наставников футбольных команд Болгарии 48,8 лет, самый опытный из них — Георги Дерменджиев, которому на момент исследования исполнился 61 год. Любопытно, что опытнее тренеров болгарских футбольных дружин наставники команд Английской Премьер-Лиги (средний возраст 52 года), французской Лиги 1 (51 год), чемпионата Чехии (52,2 года), а также Казахстана и Турции. Самые молодые тренеры работают в Северной Ирландии (средний возраст 40,6 лет).

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