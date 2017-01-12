В Казахстане работают одни из самых опытных тренеров на континенте

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Средний возраст наставников футбольных команд Болгарии 48,8 лет, самый опытный из них — Георги Дерменджиев, которому на момент исследования исполнился 61 год. Любопытно, что опытнее тренеров болгарских футбольных дружин наставники команд Английской Премьер-Лиги (средний возраст 52 года), французской Лиги 1 (51 год), чемпионата Чехии (52,2 года), а также Казахстана и Турции. Самые молодые тренеры работают в Северной Ирландии (средний возраст 40,6 лет).