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12 января 2017, 11:49 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Макелеле: Сделаю всё возможное, чтобы помочь «Суонси» остаться в АПЛ

Бывший полузащитник сборной Франции Клод Макелеле, вошедший в тренерский штаб «Суонси Сити», прокомментировал своё решение.

Француз надеется помочь «лебедям» остаться в Премьер-лиге.

«Я очень рад быть здесь, счастлив начать работать с “Суонси”. Пол является моим наставником. Он многому научил меня. Когда я услышал, что он работает в Премьер-лиге, сразу позвонил и спросил, могу ли я помочь ему в “Суонси”. Он дал мне возможность вернуться в АПЛ, и я очень благодарен ему.

Думаю, мне есть что дать “Суонси”. Цель состоит в том, чтобы сохранить прописку в Премьер-лиге, и я буду делать всё возможное, чтобы помочь команде.

Я знаю, что иногда в клуб перестают верить, и надеюсь, я смогу помочь вернуть это доверие. Всегда нравилась атмосфера в английском футболе. Я испытывал это в качестве игрока, теперь как тренер “Суонси”. В Премьер-лиге можно обыграть кого угодно», — цитирует Макелеле пресс-служба «Суонси».

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