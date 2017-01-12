Макелеле: Сделаю всё возможное, чтобы помочь «Суонси» остаться в АПЛ
Бывший полузащитник сборной Франции Клод Макелеле, вошедший в тренерский штаб «Суонси Сити», прокомментировал своё решение.
Француз надеется помочь «лебедям» остаться в
«Я очень рад быть здесь, счастлив начать работать с “Суонси”. Пол является моим наставником. Он многому научил меня. Когда я услышал, что он работает в
Думаю, мне есть что дать “Суонси”. Цель состоит в том, чтобы сохранить прописку в
Я знаю, что иногда в клуб перестают верить, и надеюсь, я смогу помочь вернуть это доверие. Всегда нравилась атмосфера в английском футболе. Я испытывал это в качестве игрока, теперь как тренер “Суонси”. В
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