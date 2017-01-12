Макелеле: Сделаю всё возможное, чтобы помочь «Суонси» остаться в АПЛ

Француз надеется помочь «лебедям» остаться в Премьер-лиге.



«Я очень рад быть здесь, счастлив начать работать с “Суонси”. Пол является моим наставником. Он многому научил меня. Когда я услышал, что он работает в Премьер-лиге, сразу позвонил и спросил, могу ли я помочь ему в “Суонси”. Он дал мне возможность вернуться в АПЛ, и я очень благодарен ему.



Думаю, мне есть что дать “Суонси”. Цель состоит в том, чтобы сохранить прописку в Премьер-лиге, и я буду делать всё возможное, чтобы помочь команде.



Я знаю, что иногда в клуб перестают верить, и надеюсь, я смогу помочь вернуть это доверие. Всегда нравилась атмосфера в английском футболе. Я испытывал это в качестве игрока, теперь как тренер “Суонси”. В Премьер-лиге можно обыграть кого угодно», — цитирует Макелеле пресс-служба «Суонси».