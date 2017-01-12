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12 января 2017, 11:49 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Юсуп Шадиев: Максимович не являлся стержнем «Астаны»

Казахстанский ветеран Юсуп Шадиев поделился со Sports.kz своим мнением о переходе серба Неманьи Максимовича из «Астаны» в испанскую «Валенсию».

Казахстанский ветеран <span class=error>Юсуп</span> <span class=error>Шадиев</span> поделился со Sports.kz своим мнением о переходе серба <span class=error>Неманьи</span> Максимовича из <span class=error>Астаны</span> в испанскую Валенсию. Увеличить
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 — Максимович — в «Валенсии». Как относитесь к этому трансферу?
— Клуб решил заработать хоть что-то, летом он бы обязательно ушел, причем бесплатно. Понятно, что Максимович всегда хотел играть в Европе, он сам европеец, серб. Хорошо раскручен — чемпион Мира, чемпион Европы, капитан сборной Сербии своего возраста. Он, конечно, парень сильный, перспективный, но его уход не станет для «Астаны» большой потерей.

 — То есть, «Астане» легко будет найти ему замену?
— Думаю, да. Мое мнение: Максимович не являлся стержнем команды, такими, как Логвиненко и Шомко для обороны, как тот же Эрич. Конечно, парень цепкий, проделывает много работы на поле, техничный, но «Астана» всегда играла в командный футбол, и на одном Неманье вся игра не держалась.

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