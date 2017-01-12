Юсуп Шадиев: Максимович не являлся стержнем «Астаны»
Казахстанский ветеран Юсуп Шадиев поделился со Sports.kz своим мнением о переходе серба Неманьи Максимовича из «Астаны» в испанскую «Валенсию».
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— Максимович — в «Валенсии». Как относитесь к этому трансферу?
— Клуб решил заработать хоть
— То есть, «Астане» легко будет найти ему замену?
— Думаю, да. Мое мнение: Максимович не являлся стержнем команды, такими, как Логвиненко и Шомко для обороны, как тот же Эрич. Конечно, парень цепкий, проделывает много работы на поле, техничный, но «Астана» всегда играла в командный футбол, и на одном Неманье вся игра не держалась.
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