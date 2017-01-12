Юсуп Шадиев: Максимович не являлся стержнем «Астаны»

— Максимович — в «Валенсии». Как относитесь к этому трансферу?

— Клуб решил заработать хоть что-то, летом он бы обязательно ушел, причем бесплатно. Понятно, что Максимович всегда хотел играть в Европе, он сам европеец, серб. Хорошо раскручен — чемпион Мира, чемпион Европы, капитан сборной Сербии своего возраста. Он, конечно, парень сильный, перспективный, но его уход не станет для «Астаны» большой потерей.



— То есть, «Астане» легко будет найти ему замену?

— Думаю, да. Мое мнение: Максимович не являлся стержнем команды, такими, как Логвиненко и Шомко для обороны, как тот же Эрич. Конечно, парень цепкий, проделывает много работы на поле, техничный, но «Астана» всегда играла в командный футбол, и на одном Неманье вся игра не держалась.