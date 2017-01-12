Сидельников вернулся в «Актобе». Первый номер или «сбитый летчик»?
Вратарь сборной Казахстана Андрей Сидельников последние два сезона толком не играл. Но несмотря на это, «Актобе» заключил с ним соглашение до конца года, передает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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По признанию голкипера, в «Актобе» он намеревался вернуться еще в прошлом году, но в силу разных причин не получилось. Теперь сможет снова надеть свитер «красно-белых». Правда, предстоит заново доказывать состоятельность новому тренерскому штабу и выигрывать конкуренцию у Самата Отарбаева, отыгравшего на неплохом уровне предыдущий сезон.
К голкиперу «Актобе» болельщики относятся
Плюс получил гражданство и возможность дебютировать в национальной сборной, в которой провел 29 игр. Мог бы, наверное, продолжить выступать за актюбинцев, если бы один из предыдущих тренеров Владимир Газзаев был бы в нем заинтересован. Однако в 2014 году своенравный российский специалист отдал предпочтение Стасу Покатилову, не став продлевать контракт с Андреем Сидельниковым.
На тот момент воспитанник московского «Спартака» еще привлекался в сборную Казахстана. Поэтому не имел проблем с дальнейшим трудоустройством. Выбор пал на «Ордабасы». Южан тренировал Виктор Кумыков. И казалось, что под его руководством Сидельников начнет играть стабильно, но в итоге игровое время делил с Сергеем Бойченко. А после того, как в августе на место российского специалиста пришел Бахтияр Байсеитов и вовсе потерял место в основном составе.
Было очевидно, что в межсезонье придется сменить команду, в конце концов Сидельников оказался в «Кайрате». В тот период первым номером у алматинцев считался Владимир Плотников, а достойного сменщика не оказалось. Однако Андрей весь сезон провел на скамейке. Хотя в 13-м туре получил шанс сыграть против «Акжайыка». Надо сказать, что им не воспользовался. Еще в первом тайме допустил две грубейшие ошибки, обернувшиеся голами. Как результат, на 40-й был заменен. При этом кайратовцам удалось не только избежать домашнего конфуза с аутсайдером чемпионата, но и победить со счетом 3:2. Больше в чемпионате Сидельников не играл.
В Актобе другое отношение к футболу и игрокам. Сидельников надеется, что в стане «красно-белых» обретет былую уверенность и, возможно, вторую молодость, а болельщики его поддержат. В целом для самой команды опытный вратарь не помешает. Да, особых нареканий по игре Отарбаева не было, а вот надежный сменщик у него не имелся, хоть и возлагали большие надежды на Станислава Павлова. Воспитанник устькаменогорского футбола не получал постоянной игровой практики, и все идет к тому, что продолжит карьеру в «Астане». Сидельников же постарается долго не засиживаться за спиной Отарбаева, но последнее слово, конечно же, будет за украинским специалистом Игорем Рахаевым.
Как бы в разное время не играл Сидельников, своим опытом и советом он должен помочь «Актобе», где собраны немало молодых футболистов. Если пробьется в состав, то только докажет, что его рано со счетов списали.
Что же до статистики, в КПЛ выступает с 2008 года. За это время провел 162 игры. За сборную Казахстана отыграл 29 встреч, пропустил 41 мяч. Становился чемпионом страны (2008, 2009, 2013),
За последние два года провел 15 матчей во всех турнирах. С его участием «Ордабасы» выиграл только четыре матча.
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