Сидельников вернулся в «Актобе». Первый номер или «сбитый летчик»?

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По признанию голкипера, в «Актобе» он намеревался вернуться еще в прошлом году, но в силу разных причин не получилось. Теперь сможет снова надеть свитер «красно-белых». Правда, предстоит заново доказывать состоятельность новому тренерскому штабу и выигрывать конкуренцию у Самата Отарбаева, отыгравшего на неплохом уровне предыдущий сезон.

К голкиперу «Актобе» болельщики относятся по-разному. Одни не забыли его неудачные игры за сборную, другие и вовсе считают, что время Сидельникова прошло. Но как бы то ни было, он неслучайно вернулся в «Актобе». Ведь в этом клубе провел лучший этап своей карьеры. Трижды становился чемпионом страны, дважды выигрывал Суперкубок, а также один раз Кубок Казахстана.

Плюс получил гражданство и возможность дебютировать в национальной сборной, в которой провел 29 игр. Мог бы, наверное, продолжить выступать за актюбинцев, если бы один из предыдущих тренеров Владимир Газзаев был бы в нем заинтересован. Однако в 2014 году своенравный российский специалист отдал предпочтение Стасу Покатилову, не став продлевать контракт с Андреем Сидельниковым.

На тот момент воспитанник московского «Спартака» еще привлекался в сборную Казахстана. Поэтому не имел проблем с дальнейшим трудоустройством. Выбор пал на «Ордабасы». Южан тренировал Виктор Кумыков. И казалось, что под его руководством Сидельников начнет играть стабильно, но в итоге игровое время делил с Сергеем Бойченко. А после того, как в августе на место российского специалиста пришел Бахтияр Байсеитов и вовсе потерял место в основном составе.

Было очевидно, что в межсезонье придется сменить команду, в конце концов Сидельников оказался в «Кайрате». В тот период первым номером у алматинцев считался Владимир Плотников, а достойного сменщика не оказалось. Однако Андрей весь сезон провел на скамейке. Хотя в 13-м туре получил шанс сыграть против «Акжайыка». Надо сказать, что им не воспользовался. Еще в первом тайме допустил две грубейшие ошибки, обернувшиеся голами. Как результат, на 40-й был заменен. При этом кайратовцам удалось не только избежать домашнего конфуза с аутсайдером чемпионата, но и победить со счетом 3:2. Больше в чемпионате Сидельников не играл.

В Актобе другое отношение к футболу и игрокам. Сидельников надеется, что в стане «красно-белых» обретет былую уверенность и, возможно, вторую молодость, а болельщики его поддержат. В целом для самой команды опытный вратарь не помешает. Да, особых нареканий по игре Отарбаева не было, а вот надежный сменщик у него не имелся, хоть и возлагали большие надежды на Станислава Павлова. Воспитанник устькаменогорского футбола не получал постоянной игровой практики, и все идет к тому, что продолжит карьеру в «Астане». Сидельников же постарается долго не засиживаться за спиной Отарбаева, но последнее слово, конечно же, будет за украинским специалистом Игорем Рахаевым.

Как бы в разное время не играл Сидельников, своим опытом и советом он должен помочь «Актобе», где собраны немало молодых футболистов. Если пробьется в состав, то только докажет, что его рано со счетов списали.

Что же до статистики, в КПЛ выступает с 2008 года. За это время провел 162 игры. За сборную Казахстана отыграл 29 встреч, пропустил 41 мяч. Становился чемпионом страны (2008, 2009, 2013), вице-чемпионом (2010, 2014), бронзовым призером (2011, 2012), обладателем Суперкубка Казахстана (2010, 2014), Кубка страны (2008).

За последние два года провел 15 матчей во всех турнирах. С его участием «Ордабасы» выиграл только четыре матча.