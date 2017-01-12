Жозе Моуринью выступил с обращением к фанатам «МЮ»

Также он отметил, что у «Красных дьяволов» удивительные болельщики.

— Всегда думаю, что мы несем ответственность за участие болельщиков в игре, — цитирует пресс-служба клуба Моуринью. — Это наша ответственность. Если мы будем играть очень хорошо или, если будем играть с большим энтузиазмом, то болельщики придут на стадион. Это нормально, что при неудовлетворительной игре фанаты немного расслабляются.