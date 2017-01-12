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12 января 2017, 11:00 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Жозе Моуринью выступил с обращением к фанатам «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед матчем 21-го тура премьер-лиги против «Ливерпуля» призвал фанатов поддержать команду.

Также он отметил, что у «Красных дьяволов» удивительные болельщики.

— Всегда думаю, что мы несем ответственность за участие болельщиков в игре, — цитирует пресс-служба клуба Моуринью. — Это наша ответственность. Если мы будем играть очень хорошо или, если будем играть с большим энтузиазмом, то болельщики придут на стадион. Это нормально, что при неудовлетворительной игре фанаты немного расслабляются.

Могу только сказать, что у «МЮ» удивительные поклонники, знаю много фантастических вещей о них. Особенно ярко это проявляется, когда у команды что-либо не получается. В такие моменты позади нас были отличные фанаты, которые поддерживали и гнали команду вперед. В воскресенье предстоит особенный матч для «МЮ» и болельщиков, поэтому приглашаю прийти не просто на футбола, а прийти и играть вместе с нами.

Манчестер Юнайтед
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