Жозе Моуринью выступил с обращением к фанатам «МЮ»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед матчем 21-го тура
премьер-лиги против «Ливерпуля» призвал фанатов поддержать команду.
Также он отметил, что у «Красных дьяволов» удивительные болельщики.
— Всегда думаю, что мы несем ответственность за участие болельщиков в игре, — цитирует
Могу только сказать, что у «МЮ» удивительные поклонники, знаю много фантастических вещей о них. Особенно ярко это проявляется, когда у команды
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