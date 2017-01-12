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12 января 2017, 10:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Челси» получил разрешение на перестройку «Стэмфорд Бридж»

Руководство «Челси» представило проект расширения домашнего стадиона «Стэмфорд Бридж».

Об этом сообщает The Telegraph. После реставрации арена будет вмещать не 41 841 человека, а 60 000 зрителей.
Решение о принятии заявки было единогласно утверждено с учётом незначительных изменений. На обновлённый стадион в «Челси» надеются перебраться в течение сезона-2021/22.

Теперь лондонцам предстоит получить поддержку мэра Лондона Садика Хана. Ожидается, что финансировать проект будет лично владелец клуба Роман Абрамович. На перестройку будет потрачено примерно £ 500 млн.

Пока будет проходить реконструкция, «Челси» может перебраться на «Уэмбли».

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