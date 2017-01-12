«Челси» получил разрешение на перестройку «Стэмфорд Бридж»

Об этом сообщает The Telegraph. После реставрации арена будет вмещать не 41 841 человека, а 60 000 зрителей.

Решение о принятии заявки было единогласно утверждено с учётом незначительных изменений. На обновлённый стадион в «Челси» надеются перебраться в течение сезона-2021/22.



Теперь лондонцам предстоит получить поддержку мэра Лондона Садика Хана. Ожидается, что финансировать проект будет лично владелец клуба Роман Абрамович. На перестройку будет потрачено примерно £ 500 млн.



Пока будет проходить реконструкция, «Челси» может перебраться на «Уэмбли».